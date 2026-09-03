ATENÇÃO

Anvisa interdita lote de água mineral após detectar coliformes em análise

Medida preventiva atinge produtos da marca Vitoriosa fabricados no lote 110426L5

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:29

Água vitoriosa Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou cautelarmente um lote de água mineral natural sem gás da marca Vitoriosa após uma análise identificar coliformes totais no produto.

A restrição vale apenas para o lote 110426L5, produzido pela GEPF Agro Indústria Ltda. Com a decisão, publicada nesta quarta-feira (2), as unidades não podem ser comercializadas enquanto durar a apuração.

Segundo a Anvisa, a amostra analisada apresentou resultado insatisfatório em teste microbiológico, com a presença de coliformes totais em 250 mL de água. O exame foi realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, no Rio de Janeiro.

Os coliformes totais são bactérias utilizadas como indicativo das condições sanitárias da água e de alimentos. A identificação do grupo pode apontar problemas de higiene, processamento ou armazenamento, mas não confirma, por si só, a existência de contaminação fecal ou de microrganismos capazes de provocar doenças. Para isso, são necessários exames específicos.

A resolução da Anvisa não menciona a detecção de outras bactérias na amostra nem registra relatos de consumidores que tenham passado mal após ingerir a água.

Em nota, a fabricante afirmou que uma contraprova feita em julho apresentou resultado satisfatório para coliformes totais. A empresa também disse que os testes para E. coli, enterococos e P. aeruginosa tiveram resultados satisfatórios.