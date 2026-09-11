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Anvisa interdita venda e uso de antibiótico

Medidacamento intravenoso apresentou suspeita de desvio de qualidade

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19:13

Lote do medicamento TYG apresentou alterações visuais com coloração escurecida
Lote do medicamento TYG apresentou alterações visuais com coloração escurecida Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (11), a interdição cautelar de um antibiótico intravenoso. 

Segundo a Agência, o Lote 2604940 do medicamento TYG - 50 mg - Pó liofilizado para solução injetável - Cartucho com 10 frascos-ampola apresentou suspeita de desvio de qualidade relacionado a alterações visuais com coloração escurecida do produto fabricado pela União Química Farmacêutica Nacional S/A.

A interdição cautelar é uma medida preventiva e temporária com o objetivo de proteger a saúde da população e permanece vigente enquanto são realizados testes, provas, análises ou outras providências requeridas para a investigação e a conclusão do caso.

Portanto, o produto não deve ser utilizado ou comercializado até que seja comprovada a sua segurança.

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