SAÚDE

Anvisa interdita venda e uso de antibiótico

Medidacamento intravenoso apresentou suspeita de desvio de qualidade

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19:13

Lote do medicamento TYG apresentou alterações visuais com coloração escurecida Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (11), a interdição cautelar de um antibiótico intravenoso.

Segundo a Agência, o Lote 2604940 do medicamento TYG - 50 mg - Pó liofilizado para solução injetável - Cartucho com 10 frascos-ampola apresentou suspeita de desvio de qualidade relacionado a alterações visuais com coloração escurecida do produto fabricado pela União Química Farmacêutica Nacional S/A.

A interdição cautelar é uma medida preventiva e temporária com o objetivo de proteger a saúde da população e permanece vigente enquanto são realizados testes, provas, análises ou outras providências requeridas para a investigação e a conclusão do caso.