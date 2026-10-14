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Anvisa manda apreender todos os produtos de empresa de suplementos

Medida também proíbe a fabricação, importação, distribuição, divulgação e utilização dos itens

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:04

Anvisa aprova segundo genérico de semaglutida no Brasil
Anvisa Crédito: Divulgação/Sinagências

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os produtos fabricados pela PSM Pennaforte Produtos Naturais, incluindo suplementos alimentares. A medida também proíbe a fabricação, importação, distribuição, divulgação e utilização dos itens.

Segundo a agência, a decisão foi tomada após uma inspeção da vigilância sanitária de Marataízes, no Espírito Santo. Durante a fiscalização, foi constatado que o endereço informado no cadastro da empresa corresponde a um imóvel residencial, onde não foi identificada nenhuma empresa ou atividade comercial em funcionamento.

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Com a determinação, todos os produtos da fabricante ficam sujeitos à apreensão e não podem ser comercializados ou utilizados.

Tags:

Anvisa

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