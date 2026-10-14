FISCALIZAÇÃO

Anvisa manda apreender todos os produtos de empresa de suplementos

Medida também proíbe a fabricação, importação, distribuição, divulgação e utilização dos itens

Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:04

Anvisa Crédito: Divulgação/Sinagências

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os produtos fabricados pela PSM Pennaforte Produtos Naturais, incluindo suplementos alimentares. A medida também proíbe a fabricação, importação, distribuição, divulgação e utilização dos itens.

Segundo a agência, a decisão foi tomada após uma inspeção da vigilância sanitária de Marataízes, no Espírito Santo. Durante a fiscalização, foi constatado que o endereço informado no cadastro da empresa corresponde a um imóvel residencial, onde não foi identificada nenhuma empresa ou atividade comercial em funcionamento.