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Anvisa manda recolher lotes de tirzepatida e retatrutida destinados a medicamentos manipulados

Agência também suspendeu a venda, a distribuição e o uso dos insumos armazenados por uma distribuidora

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:08

Operçaão contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Jequié (BA)
Imagem ilustrativa Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (12), o recolhimento do lote 20241030 do insumo farmacêutico ativo (IFA) tirzepatida e de todos os lotes de IFA retatrutida armazenados pela distribuidora Condor Importador & Operador Logístico. As matérias-primas eram destinadas à preparação de medicamentos manipulados.

A medida também suspende a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos. Segundo a agência, o local de armazenamento das matérias-primas não apresentava estrutura adequada para a guarda e a conservação de insumos farmacêuticos ativos, em desacordo com o artigo 47 da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 654/2022. A norma estabelece que as áreas de estocagem devem ser mantidas limpas e em condições de temperatura e umidade compatíveis com os materiais armazenados.

Saiba quais são as cinco novas canetas emagrecedoras aprovadas pela Anvisa em 29 de outubro

Aribet (liraglutida): indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda., com fabricação pela empresa indiana Biocon por Reprodução
Lyrza (liraglutida): indicado para o tratamento da obesidade, associado à prática de exercícios físicos e a mudanças na alimentação. O registro foi concedido à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda., com fabricação pela empresa indiana Biocon por Reprodução
Wylovol (liraglutida): indicado para o tratamento da obesidade, em conjunto com exercícios físicos e mudanças na alimentação. O registro foi concedido à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda., com fabricação pela empresa indiana Biocon. por Reprodução
Embeltah (semaglutida): indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Dr. Reddy's Farmacêutica do Brasil Ltda., com fabricação pela empresa indiana OneSource Specialty por Reprodução
Sevema (semaglutida): indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., com fabricação pela empresa indiana OneSource Specialty por Alones/Shutterstock
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Aribet (liraglutida): indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda., com fabricação pela empresa indiana Biocon por Reprodução

A tirzepatida é o princípio ativo do Mounjaro. No caso da retatrutida, a Anvisa também identificou o descumprimento do artigo 5º da RDC 204/2006, que proíbe a importação e a comercialização de insumos destinados à fabricação de medicamentos cuja eficácia terapêutica ainda não tenha sido avaliada e aprovada pelo órgão.

A retatrutida ainda é um medicamento experimental e está em fase de pesquisa. A empresa responsável pelo desenvolvimento do produto não solicitou seu registro à Anvisa nem a qualquer outra agência reguladora internacional. Como os estudos clínicos ainda não foram concluídos, a substância não está autorizada para comercialização em nenhum país.

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