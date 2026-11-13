EMAGRECIMENTO

Anvisa manda recolher lotes de tirzepatida e retatrutida destinados a medicamentos manipulados

Agência também suspendeu a venda, a distribuição e o uso dos insumos armazenados por uma distribuidora

Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:08

Imagem ilustrativa Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (12), o recolhimento do lote 20241030 do insumo farmacêutico ativo (IFA) tirzepatida e de todos os lotes de IFA retatrutida armazenados pela distribuidora Condor Importador & Operador Logístico. As matérias-primas eram destinadas à preparação de medicamentos manipulados.



A medida também suspende a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos. Segundo a agência, o local de armazenamento das matérias-primas não apresentava estrutura adequada para a guarda e a conservação de insumos farmacêuticos ativos, em desacordo com o artigo 47 da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 654/2022. A norma estabelece que as áreas de estocagem devem ser mantidas limpas e em condições de temperatura e umidade compatíveis com os materiais armazenados.

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A tirzepatida é o princípio ativo do Mounjaro. No caso da retatrutida, a Anvisa também identificou o descumprimento do artigo 5º da RDC 204/2006, que proíbe a importação e a comercialização de insumos destinados à fabricação de medicamentos cuja eficácia terapêutica ainda não tenha sido avaliada e aprovada pelo órgão.