RESTRIÇÃO

Anvisa manda recolher picolé com melatonina e suspende venda de todos os lotes

Produto da Bentô Gelatos também contém inositol; substâncias não passaram por avaliação de segurança para uso em alimentos como sorvetes

Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:54

Picolé da Bentô Gelados teve venda proibida Crédito: Reprodução

A presença de melatonina e inositol sem avaliação de segurança para uso em alimentos convencionais levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a determinar o recolhimento de todos os lotes do picolé Bentô Gelatos Magnésio + Inositol Relief 3.0. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (26).

Fabricado pela ABB Gelateria Ltda., o produto também teve a venda, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso suspensos. A medida é preventiva e passou a valer na data da publicação.

Segundo a Anvisa, melatonina e inositol são autorizados em suplementos alimentares, o que não permite automaticamente sua utilização em produtos como sorvetes. Para o inositol, há ainda previsão de uso em compostos líquidos prontos para consumo.

A resolução não detalha a quantidade dessas substâncias no picolé nem informa se houve problemas de saúde associados ao consumo. Também não apresenta o número de unidades vendidas ou esclarece se o recolhimento foi concluído.

A Bentô Gelatos afirmou que está cumprindo a determinação e que retirou o picolé dos canais de venda e de divulgação no mesmo dia da publicação da medida.

“Ele não está sendo comercializado e não faz parte do nosso cardápio”, informou a empresa. A fabricante acrescentou que o caso é acompanhado por seu advogado.

Confira a íntegra da nota da Bentô Gelatos:

“A Bentô Gelatos (ABB Gelateria Ltda.) tomou conhecimento da Resolução-RE nº 4.189 da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União em 26 de outubro de 2026, e está cumprindo a determinação.

No mesmo dia, o produto foi retirado dos nossos canais de venda e de divulgação. Ele não está sendo comercializado e não faz parte do nosso cardápio.