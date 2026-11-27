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Thais Borges
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 10:55
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (27), o recolhimento de suplementos alimentares irregulares produzidos pela empresa Muwiz Indústria e Laboratório Ltda. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).
A decisão também proíbe a fabricação, a distribuição, a divulgação e o uso dos produtos. Confira a lista dos suplementos afetados:
Segundo a Anvisa, os suplementos contêm em suas fórmulas ingredientes não autorizados para uso no Brasil, como o feno-grego. As especificações aprovadas para a utilização dessa substância são restritas ao fabricante Indus Biotech Private Limited, da Índia.
Além disso, o quelato com glicina também é considerado um constituinte não autorizado para uso em suplementos alimentares no país.