IRREGULARIDADES

Anvisa manda recolher sete suplementos alimentares e proíbe venda e uso dos produtos

Substâncias não autorizadas para uso no Brasil foram encontradas na composição dos produtos fabricados

Thais Borges

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 10:55

Max Fem é um dos produtos da Muwiz proibidos pela Anvisa Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (27), o recolhimento de suplementos alimentares irregulares produzidos pela empresa Muwiz Indústria e Laboratório Ltda. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A decisão também proíbe a fabricação, a distribuição, a divulgação e o uso dos produtos. Confira a lista dos suplementos afetados:

V Rili Power Muwiz;

Feno Grego Muwiz;

Elabella Colágeno Verisol Hialurônico Silício Muwiz;

Silício Quelato Muwiz;

Silício Orgânico Muwiz;

Max Fem;

Feno Grego Boro Muwiz.

Segundo a Anvisa, os suplementos contêm em suas fórmulas ingredientes não autorizados para uso no Brasil, como o feno-grego. As especificações aprovadas para a utilização dessa substância são restritas ao fabricante Indus Biotech Private Limited, da Índia.