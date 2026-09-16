SAÚDE

Anvisa manda recolher todos os lotes de marca de bebida proteica; veja sabores

Medida proíbe fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso dos produtos

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:36

Anvisa proíbe bebida proteica da NotCo e manda recolher produtos Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os lotes do NotShake Protein, da NotCo Brasil. A medida também proíbe a fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso das bebidas.

A decisão, publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da União, inclui os sabores morango com tâmara, baunilha com coco, chocolate e café caramelo.

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Segundo a Anvisa, foram encontradas irregularidades na composição e na regularização dos produtos. Entre os problemas está o uso de suco concentrado de repolho sem comprovação dos requisitos de segurança aplicáveis a suplementos alimentares.

A agência também apontou classificação inadequada das bebidas e falta de notificação como suplementos alimentares após o fim do prazo de adequação, em 1º de setembro.