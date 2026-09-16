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Anvisa manda recolher todos os lotes de marca de bebida proteica; veja sabores

Medida proíbe fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso dos produtos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:36

Anvisa proíbe bebida proteica da NotCo e manda recolher produtos Crédito: Reprodução 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os lotes do NotShake Protein, da NotCo Brasil. A medida também proíbe a fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso das bebidas.

A decisão, publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da União, inclui os sabores morango com tâmara, baunilha com coco, chocolate e café caramelo.

Veja os 10 alimentos com maior quantidade de proteína

 10º Amendoim cru possui 27 g de proteína em 100 g. por Shutterstock
9° Tilápia cozida possui 22,2 g de proteína a cada 100 g. por Freepik
8º Queijo mussarela possui 23 g de proteína a cada 100 g. por
7° Atum em conserva em óleo possui 25,3 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
6º Salmão grelhado possui 25,4 g de proteína a cada 100 g. por Imagem: New Africa | Shutterstock
5° Fígado bovino grelhado possui 29,9 g de proteína a cada 100 g. por Imagem: zefirchik06 | Shutterstock
4º Peito de frango sem pele grelhado possui 32 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
3° Sardinha assada possui 32,2 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
2° O patinho possui 35,9 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
1º A proteína texturizada de soja possui 50 g de proteína a casa 100 g. por Imagem: Nedim Bajramovic | Shutterstock
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 10º Amendoim cru possui 27 g de proteína em 100 g. por Shutterstock

Segundo a Anvisa, foram encontradas irregularidades na composição e na regularização dos produtos. Entre os problemas está o uso de suco concentrado de repolho sem comprovação dos requisitos de segurança aplicáveis a suplementos alimentares.

A agência também apontou classificação inadequada das bebidas e falta de notificação como suplementos alimentares após o fim do prazo de adequação, em 1º de setembro.

A resolução cita ainda estudos considerados insuficientes para comprovar a estabilidade dos produtos durante o prazo de validade e uma inadequação relacionada à alegação “zero lactose”.

Tags:

Proteína

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