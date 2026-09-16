Anvisa manda recolher todos os lotes de marca de bebida proteica; veja sabores

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Esther Morais
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:36
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os lotes do NotShake Protein, da NotCo Brasil. A medida também proíbe a fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso das bebidas.
A decisão, publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da União, inclui os sabores morango com tâmara, baunilha com coco, chocolate e café caramelo.
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Segundo a Anvisa, foram encontradas irregularidades na composição e na regularização dos produtos. Entre os problemas está o uso de suco concentrado de repolho sem comprovação dos requisitos de segurança aplicáveis a suplementos alimentares.
A agência também apontou classificação inadequada das bebidas e falta de notificação como suplementos alimentares após o fim do prazo de adequação, em 1º de setembro.
A resolução cita ainda estudos considerados insuficientes para comprovar a estabilidade dos produtos durante o prazo de validade e uma inadequação relacionada à alegação “zero lactose”.