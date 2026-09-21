Anvisa manda recolher todos os produtos de marca de suplementos alimentares

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Elaine Sanoli
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:32
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta segunda-feira (21) o recolhimento de todos os suplementos alimentares da marca Eleve. Segundo a agência, os produtos afetados pela determinação não podem ser fabricados, distribuídos, vendidos, divulgados nem utilizados.
Os produtos, fabricados pela empesa Gama Suplementos Alimentares, não têm comprovação de origem e regularização no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) nem garantia de atendimento aos padrões de identidade e qualidade.
Suplementos da marca Eleve
Além disso, não há comprovação quanto à realização de estudos de estabilidade de suplementos alimentares que garantam a manutenção das suas características de segurança, composição e qualidade até o final do prazo de validade declarado no rótulo.