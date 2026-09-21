SAÚDE

Anvisa manda recolher todos os produtos de marca de suplementos alimentares

Segundo a agência, itens não têm comprovação de origem

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:32

Suplementos da marca Eleve Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta segunda-feira (21) o recolhimento de todos os suplementos alimentares da marca Eleve. Segundo a agência, os produtos afetados pela determinação não podem ser fabricados, distribuídos, vendidos, divulgados nem utilizados.

Os produtos, fabricados pela empesa Gama Suplementos Alimentares, não têm comprovação de origem e regularização no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) nem garantia de atendimento aos padrões de identidade e qualidade.

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