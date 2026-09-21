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Anvisa manda recolher todos os produtos de marca de suplementos alimentares

Segundo a agência, itens não têm comprovação de origem

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:32

Suplementos da marca Eleve
Suplementos da marca Eleve Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta segunda-feira (21) o recolhimento de todos os suplementos alimentares da marca Eleve. Segundo a agência, os produtos afetados pela determinação não podem ser fabricados, distribuídos, vendidos, divulgados nem utilizados.

Os produtos, fabricados pela empesa Gama Suplementos Alimentares, não têm comprovação de origem e regularização no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) nem garantia de atendimento aos padrões de identidade e qualidade.

Suplementos da marca Eleve

Suplementos da marca Eleve por Reprodução
Suplementos da marca Eleve por Reprodução
Suplementos da marca Eleve por Reprodução
Suplementos da marca Eleve por Reprodução
Suplementos da marca Eleve por Reprodução
Suplementos da marca Eleve por Reprodução
Suplementos da marca Eleve por Reprodução
Suplementos da marca Eleve por Reprodução
Suplementos da marca Eleve por Reprodução
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Suplementos da marca Eleve por Reprodução

Além disso, não há comprovação quanto à realização de estudos de estabilidade de suplementos alimentares que garantam a manutenção das suas características de segurança, composição e qualidade até o final do prazo de validade declarado no rótulo.

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