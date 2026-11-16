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Anvisa proíbe cosmético e produtos de limpeza; veja marcas

Cola capilar Lace Glue, Brankissimo Alvejante e Alveclean Tira Manchas tiveram fabricação, venda e uso proibidos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:22

Anvisa determina recolhimento de emagrecedor Ultra Shape
Anvisa  Crédito: Valter Campanato/Agência Brasi

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (16), a apreensão de todos os lotes da cola Lace Glue, utilizada para fixar próteses capilares. A decisão também proíbe a fabricação, a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso do produto em todo o território nacional.

Segundo a agência, o cosmético não possui registro sanitário e é fabricado por uma empresa sem autorização de funcionamento para exercer a atividade.

Produtos de limpeza

O órgão também determinou a apreensão de dois produtos de limpeza: o Brankissimo Alvejante e o Alveclean – Tira Manchas em Pó. Assim como no caso da cola capilar, foram proibidas a fabricação, a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso dos produtos.

De acordo com a agência reguladora, os saneantes não possuem regularização sanitária e são fabricados por empresas sem autorização de funcionamento para essa atividade.

As determinações constam na Resolução RE nº 4.489/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

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