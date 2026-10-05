SAÚDE

Anvisa proíbe lote de água sanitária e de desodorante

Medida atinge lotes de antitranspirante, colas para uso capilar e produtos de limpeza; proibições foram publicadas no Diário Oficial da União

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:31

Anvisa proíbe marca de água sanitária e de desodorante Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição de produtos cosméticos e de limpeza, incluindo um antitranspirante, colas para uso capilar e uma água sanitária. A medida foi publicada na última sexta-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Anvisa, os lotes 614323 e 614326 do produto Perspirex Strong Antitranspirante Axilar devem ser apreendidos.

A Megalabs Farmacêutica, identificada na rotulagem como fabricante, informou desconhecer a fabricação dos cosméticos, que utilizam dados cadastrais da empresa na Anvisa. Os produtos desses lotes não podem ser fabricados, importados, vendidos, distribuídos, divulgados nem utilizados.

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A agência determinou as mesmas proibições para o MAV C-22 Solvente Removedor de Cola Mega Hair, fabricado por empresa desconhecida, e para o GhostBond XL – With Extra Moisture Control Cola para Próteses Capilares.