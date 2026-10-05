Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:31
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição de produtos cosméticos e de limpeza, incluindo um antitranspirante, colas para uso capilar e uma água sanitária. A medida foi publicada na última sexta-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU).
Segundo a Anvisa, os lotes 614323 e 614326 do produto Perspirex Strong Antitranspirante Axilar devem ser apreendidos.
A Megalabs Farmacêutica, identificada na rotulagem como fabricante, informou desconhecer a fabricação dos cosméticos, que utilizam dados cadastrais da empresa na Anvisa. Os produtos desses lotes não podem ser fabricados, importados, vendidos, distribuídos, divulgados nem utilizados.
Anvisa proíbe marca de água sanitária e de desodorante
A agência determinou as mesmas proibições para o MAV C-22 Solvente Removedor de Cola Mega Hair, fabricado por empresa desconhecida, e para o GhostBond XL – With Extra Moisture Control Cola para Próteses Capilares.
A medida também proíbe a fabricação e a venda dos produtos de limpeza Desincrustante Ácido DX 1:40 Mult-Cap Mult Jet e Água Sanitária Mult Jet, da Ramos Indústria e Comércio de Materiais de Limpeza.