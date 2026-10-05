Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa proíbe lote de água sanitária e de desodorante

Medida atinge lotes de antitranspirante, colas para uso capilar e produtos de limpeza; proibições foram publicadas no Diário Oficial da União

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:31

Anvisa proíbe marca de água sanitária e de desodorante
Anvisa proíbe marca de água sanitária e de desodorante Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição de produtos cosméticos e de limpeza, incluindo um antitranspirante, colas para uso capilar e uma água sanitária. A medida foi publicada na última sexta-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Anvisa, os lotes 614323 e 614326 do produto Perspirex Strong Antitranspirante Axilar devem ser apreendidos.

A Megalabs Farmacêutica, identificada na rotulagem como fabricante, informou desconhecer a fabricação dos cosméticos, que utilizam dados cadastrais da empresa na Anvisa. Os produtos desses lotes não podem ser fabricados, importados, vendidos, distribuídos, divulgados nem utilizados.

Anvisa proíbe marca de água sanitária e de desodorante

Anvisa proíbe marca de água sanitária e de desodorante por Reprodução
Anvisa proíbe marca de água sanitária e de desodorante por Reprodução
Anvisa proíbe marca de água sanitária e de desodorante por Reprodução
Anvisa proíbe marca de água sanitária e de desodorante por Reprodução
Anvisa proíbe marca de água sanitária e de desodorante por Reprodução
1 de 5
Anvisa proíbe marca de água sanitária e de desodorante por Reprodução

A agência determinou as mesmas proibições para o MAV C-22 Solvente Removedor de Cola Mega Hair, fabricado por empresa desconhecida, e para o GhostBond XL – With Extra Moisture Control Cola para Próteses Capilares.

A medida também proíbe a fabricação e a venda dos produtos de limpeza Desincrustante Ácido DX 1:40 Mult-Cap Mult Jet e Água Sanitária Mult Jet, da Ramos Indústria e Comércio de Materiais de Limpeza.

Mais recentes

Imagem - Babá e bebê de 9 meses morrem após choque elétrico

Babá e bebê de 9 meses morrem após choque elétrico
Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta segunda-feira (05/10)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta segunda-feira (05/10)
Imagem - Menino de 12 anos morre após cair durante brincadeira em escola

Menino de 12 anos morre após cair durante brincadeira em escola