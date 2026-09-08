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Anvisa proíbe marcas de fibra capilar por irregularidades

Medida é válida para dois cosméticos sem registro sanitário

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 20:40

Anvisa proíbe marcas de fibra capilar por irregularidades
Anvisa proíbe marcas de fibra capilar por irregularidades Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira (8), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição de produtos cosméticos por irregularidades no registro. A medida é válida para dois cosméticos sem registro sanitário, vendidos por empresas sem autorização de funcionamento. A publicação foi feita no Diário Oficial da União. 

De acordo com a Anvisa, o produto Bunne - Pó fibra capilar não pode ser fabricado, distribuído, comercializado, divulgado nem utilizado.

Já o Maycheer Hair Rich Shading Powder deve ser apreendido e também não pode ser importado, fabricado, vendido, divulgado nem utilizado.

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