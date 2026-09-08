SAÚDE

Anvisa proíbe marcas de fibra capilar por irregularidades

Medida é válida para dois cosméticos sem registro sanitário

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 20:40

Anvisa proíbe marcas de fibra capilar por irregularidades Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira (8), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição de produtos cosméticos por irregularidades no registro. A medida é válida para dois cosméticos sem registro sanitário, vendidos por empresas sem autorização de funcionamento. A publicação foi feita no Diário Oficial da União.

De acordo com a Anvisa, o produto Bunne - Pó fibra capilar não pode ser fabricado, distribuído, comercializado, divulgado nem utilizado.