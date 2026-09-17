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Anvisa proíbe todos os lotes de marca de café em cápsula; veja quais são

Produtos proibidos são da marca Moringa da Paz

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:32

Produtos proibidos são da marca Moringa da Paz
Produtos proibidos são da marca Moringa da Paz Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu diversos produtos contendo Moringa oleífera nesta quarta-feira (16). Segundo a autarquia, a segurança do uso dos produtos não foi verificada.

Os produtos proibidos são da marca Moringa da Paz:

Cápsula Nespresso de Moringa Oleífera (todos os lotes)

Pó Orgânico de Moringa Oleífera (todos os lotes)

Cápsulas com Pó Orgânico de Moringa Oleífera (todos os lotes)

Chá Orgânico de Moringa Oleífera (todos os lotes)

Anvisa suspende produção em fábrica da dona de Omo, Dove e Rexona

AXE por Divulgação
Brilhante por Divulgação
Cif por Divulgação
Comfort por Divulgação
Dove por Divulgação
Liquid I.V. por Divulgação
Hellmann's por Divulgação
Lux por Divulgação
OMO por Divulgação
Maizena por Divulgação
Surf por Divulgação
Vim por Divulgação
Seda por Divulgação
TRESemmé Professional por Divulgação
1 de 14
AXE por Divulgação

A Anvisa alertou que a planta não possui comprovação de segurança do uso em alimentos, em quaisquer formas de apresentação, como chá, cápsulas, comprimidos, barras, pó, bebida, entre outros.

Leia mais

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"Os produtos à base de moringa passaram por avaliação de segurança em diversas ocasiões por parte da Anvisa, mas não foram aprovados, pois efeitos genotóxicos (capacidade de danificar o material genético e consequente desenvolvimento de câncer) e hepatotóxicos (danos ao fígado) não puderam ser afastados", afirma a Anvisa.

Tags:

Anvisa

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