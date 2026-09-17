FISCALIZAÇÃO

Anvisa proíbe todos os lotes de marca de café em cápsula; veja quais são

Produtos proibidos são da marca Moringa da Paz

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:32

Produtos proibidos são da marca Moringa da Paz Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu diversos produtos contendo Moringa oleífera nesta quarta-feira (16). Segundo a autarquia, a segurança do uso dos produtos não foi verificada.

Os produtos proibidos são da marca Moringa da Paz:

Cápsula Nespresso de Moringa Oleífera (todos os lotes)

Pó Orgânico de Moringa Oleífera (todos os lotes)

Cápsulas com Pó Orgânico de Moringa Oleífera (todos os lotes)

Chá Orgânico de Moringa Oleífera (todos os lotes)

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A Anvisa alertou que a planta não possui comprovação de segurança do uso em alimentos, em quaisquer formas de apresentação, como chá, cápsulas, comprimidos, barras, pó, bebida, entre outros.