Anvisa proíbe todos os lotes de marca de café em cápsula; veja quais são

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Millena Marques
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:32
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu diversos produtos contendo Moringa oleífera nesta quarta-feira (16). Segundo a autarquia, a segurança do uso dos produtos não foi verificada.
Os produtos proibidos são da marca Moringa da Paz:
Cápsula Nespresso de Moringa Oleífera (todos os lotes)
Pó Orgânico de Moringa Oleífera (todos os lotes)
Cápsulas com Pó Orgânico de Moringa Oleífera (todos os lotes)
Chá Orgânico de Moringa Oleífera (todos os lotes)
Anvisa suspende produção em fábrica da dona de Omo, Dove e Rexona
A Anvisa alertou que a planta não possui comprovação de segurança do uso em alimentos, em quaisquer formas de apresentação, como chá, cápsulas, comprimidos, barras, pó, bebida, entre outros.
"Os produtos à base de moringa passaram por avaliação de segurança em diversas ocasiões por parte da Anvisa, mas não foram aprovados, pois efeitos genotóxicos (capacidade de danificar o material genético e consequente desenvolvimento de câncer) e hepatotóxicos (danos ao fígado) não puderam ser afastados", afirma a Anvisa.