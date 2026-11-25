RISCO À SAÚDE

Anvisa proíbe venda de quase 100 tipos de temperos de duas marcas; confira lista

Irregularidades na rotulagem de temperos, especiarias e condimentos oferecem riscos a consumidores com alergias alimentares e doença celíaca, segundo Agência

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 21:33

O Tempero para Bifes, da Terra Rica, e o Lemon Pepper, da marca Mercatto, estão entre os itens que devem ser recolhidos Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quarta-feira (25), a comercialização, a distribuição e a propaganda de 94 produtos alimentícios das marcas Terra Rica e Mercatto. Entre os itens afetados estão especiarias, ervas desidratadas, condimentos e misturas de temperos, fabricados pela empresa Terra Rica Empacotadora e Distribuidora Ltda.

Durante uma inspeção sanitária na empresa, foram identificadas irregularidades na rotulagem dos produtos, que não apresentavam ou traziam de forma inadequada as informações obrigatórias sobre a presença de ingredientes alergênicos e de glúten.

Além disso, a fiscalização constatou que a fabricante não possui um Programa de Controle de Alergênicos. Segundo a Anvisa, as irregularidades comprometem a segurança dos consumidores com alergias alimentares e doença celíaca.

A medida determina o recolhimento dos lotes dos produtos afetados fabricados entre maio de 2024 e maio de 2026.

Confira a lista de produtos que deverão ser recolhidos: