Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 21:33
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quarta-feira (25), a comercialização, a distribuição e a propaganda de 94 produtos alimentícios das marcas Terra Rica e Mercatto. Entre os itens afetados estão especiarias, ervas desidratadas, condimentos e misturas de temperos, fabricados pela empresa Terra Rica Empacotadora e Distribuidora Ltda.
Durante uma inspeção sanitária na empresa, foram identificadas irregularidades na rotulagem dos produtos, que não apresentavam ou traziam de forma inadequada as informações obrigatórias sobre a presença de ingredientes alergênicos e de glúten.
Além disso, a fiscalização constatou que a fabricante não possui um Programa de Controle de Alergênicos. Segundo a Anvisa, as irregularidades comprometem a segurança dos consumidores com alergias alimentares e doença celíaca.
A medida determina o recolhimento dos lotes dos produtos afetados fabricados entre maio de 2024 e maio de 2026.
Confira a lista de produtos que deverão ser recolhidos: