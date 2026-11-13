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Anvisa proíbe venda e uso de anestésico após identificar partícula estranha

Resolução suspende a comercialização, a distribuição e o uso do lote

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 16:08

Anvisa determina recolhimento de emagrecedor Ultra Shape
Anvisa  Crédito: Valter Campanato/Agência Brasi

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote do anestésico Cloridrato de Bupivacaína + Glicose (5 + 80) MG/ML, solução injetável intravenosa, em embalagem com 100 ampolas de vidro transparente de 4 ml.

A resolução, publicada nesta sexta-feira (13), também proíbe a comercialização, a distribuição e o uso do lote AR-001/25, fabricado pela empresa Hipolabor Farmacêutica.

Segundo laudo do Instituto Adolfo Lutz (Lacen), de São Paulo, o medicamento apresentou resultado insatisfatório nos testes de descrição da amostra e de aspecto, devido à presença de uma partícula estranha no produto.

Propaganda

A Anvisa também proibiu a propaganda de produtos fabricados pela empresa Medkaya Produtos e Serviços Farmacêuticos. A medida abrange cogumelos e produtos de cannabis. Os produtos eram anunciados no site da empresa, Medkaya Farma.

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