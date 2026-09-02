Anvisa suspende produção em fábrica da dona da Omo, Dove e Rexona

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Esther Morais
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:08
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (2), a suspensão da fabricação de produtos de limpeza da Unilever em uma unidade em Vinhedo, no interior de São Paulo (SP). A empresa é dona de marcas de produtos de limpeza como Omo, Cif e Comfort, além de itens de cuidados pessoais, a exemplo de Dove, Rexona e Seda.
A medida informa que uma inspeção identificou falhas nas boas práticas de fabricação, incluindo problemas nos controles realizados durante a produção e antes da distribuição, no monitoramento da água e na correção de problemas encontrados pela própria empresa. Não foi identificada contaminação.
Anvisa suspende produção em fábrica da dona de Omo, Dove e Rexona
A decisão se refere à produção de novos produtos, sem necessidade, até o momento, de determinar o recolhimento ou a devolução de produtos já disponíveis no mercado.
A fiscalização ocorreu entre os dias 24 e 28 de agosto. A Unilever ainda não se pronunciou sobre o caso.