Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa suspende produção em fábrica da dona da Omo, Dove e Rexona

Determinação prevê pausa na produção de produtos de limpeza

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:08

Anvisa suspende produção em fábrica da dona de Omo, Dove e Rexona Crédito: Divulgação 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (2), a suspensão da fabricação de produtos de limpeza da Unilever em uma unidade em Vinhedo, no interior de São Paulo (SP). A empresa é dona de marcas de produtos de limpeza como Omo, Cif e Comfort, além de itens de cuidados pessoais, a exemplo de Dove, Rexona e Seda.

A medida informa que uma inspeção identificou falhas nas boas práticas de fabricação, incluindo problemas nos controles realizados durante a produção e antes da distribuição, no monitoramento da água e na correção de problemas encontrados pela própria empresa. Não foi identificada contaminação.

Anvisa suspende produção em fábrica da dona de Omo, Dove e Rexona

AXE por Divulgação
Brilhante por Divulgação
Cif por Divulgação
Comfort por Divulgação
Dove por Divulgação
Liquid I.V. por Divulgação
Hellmann's por Divulgação
Lux por Divulgação
OMO por Divulgação
Maizena por Divulgação
Surf por Divulgação
Vim por Divulgação
Seda por Divulgação
TRESemmé Professional por Divulgação
1 de 14
AXE por Divulgação

A decisão se refere à produção de novos produtos, sem necessidade, até o momento, de determinar o recolhimento ou a devolução de produtos já disponíveis no mercado.

A fiscalização ocorreu entre os dias 24 e 28 de agosto. A Unilever ainda não se pronunciou sobre o caso.

Mais recentes

Imagem - Lotofácil da Independência: até quando é possível apostar no sorteio de R$ 300 milhões?

Lotofácil da Independência: até quando é possível apostar no sorteio de R$ 300 milhões?
Imagem - Engenheiro é demitido por usar computador do trabalho para assistir pornografia

Engenheiro é demitido por usar computador do trabalho para assistir pornografia
Imagem - 'Rei do ovo', bilionário do agro mais rico do Brasil, começou carreira vendendo picolé na praia

'Rei do ovo', bilionário do agro mais rico do Brasil, começou carreira vendendo picolé na praia