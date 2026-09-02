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Anvisa suspende produção em fábrica da dona da Omo, Dove e Rexona

Determinação prevê pausa na produção de produtos de limpeza

Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:08

Anvisa suspende produção em fábrica da dona de Omo, Dove e Rexona Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (2), a suspensão da fabricação de produtos de limpeza da Unilever em uma unidade em Vinhedo, no interior de São Paulo (SP). A empresa é dona de marcas de produtos de limpeza como Omo, Cif e Comfort, além de itens de cuidados pessoais, a exemplo de Dove, Rexona e Seda.

A medida informa que uma inspeção identificou falhas nas boas práticas de fabricação, incluindo problemas nos controles realizados durante a produção e antes da distribuição, no monitoramento da água e na correção de problemas encontrados pela própria empresa. Não foi identificada contaminação.

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A decisão se refere à produção de novos produtos, sem necessidade, até o momento, de determinar o recolhimento ou a devolução de produtos já disponíveis no mercado.