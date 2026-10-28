SAÚDE

Anvisa suspende venda de lote de linguiça após identificar bactéria que pode causar infecção grave

Além da suspensão, a resolução prevê o recolhimento voluntário dos produtos

Millena Marques

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 21:46

Linguiça suína Crédito: Divulgação

A presença da bactéria Listeria monocytogenes em uma amostra de linguiça suína defumada levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a determinar a suspensão da comercialização, distribuição, propaganda e uso de um lote do produto da marca KF Embutidos. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (28) e se aplica exclusivamente ao lote 21/08/2026, fabricado pela Fábrica de Embutidos Zanetti Ltda.

Além da suspensão, a resolução prevê o recolhimento voluntário dos produtos. Nesse caso, a própria fabricante é responsável por retirar as unidades do mercado.

Procurada pelo g1, a empresa informou, em nota, que adotou “todas as medidas necessárias, realizando o recolhimento integral do lote envolvido, com a devida comunicação aos órgãos competentes”.

Segundo a Anvisa, a identificação da bactéria ocorreu durante uma análise microbiológica oficial. O resultado apontou a presença do microrganismo em uma amostra do alimento, em desacordo com a legislação sanitária brasileira.

O que é a Listeria monocytogenes?

A Listeria monocytogenes é uma bactéria capaz de contaminar alimentos e provocar a listeriose, uma infecção que pode apresentar diferentes níveis de gravidade.

A transmissão ocorre principalmente pelo consumo de alimentos contaminados. Entre os produtos que podem representar risco estão alimentos prontos para consumo, carnes processadas e produtos lácteos não pasteurizados.