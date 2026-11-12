Anvisa suspende venda e consumo de queijo mussarela após identificar bactéria; veja qual lote

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Thais Borges
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:04
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (12), a suspensão da venda, da distribuição, da divulgação e do consumo do lote 180926 do Queijo Mussarela Fatiado, da marca Italy.
A medida foi adotada após um laudo de análise microbiológica identificar a presença da bactéria Listeria monocytogenes em 25 gramas da amostra do produto.
A fabricante, Agroindústria Santo Anjo Ltda. (CNPJ: 29.286.789/0001-70), informou que já iniciou o recolhimento voluntário do alimento.
O recolhimento voluntário é uma medida preventiva adotada pela empresa responsável e pelas demais integrantes da cadeia produtiva de alimentos. O objetivo é retirar, de forma imediata e eficiente, lotes de produtos do mercado de consumo.
Quando um alimento representa risco ou pode causar danos à saúde do consumidor, o recolhimento passa a ser obrigatório, conforme estabelece a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 655/2022. Nesses casos, a empresa deve comunicar a Anvisa em até 48 horas, a partir do momento em que toma conhecimento da necessidade de recolhimento. A notificação permite que o órgão adote as medidas sanitárias necessárias e acompanhe a retirada dos produtos do mercado.