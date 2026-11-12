VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Anvisa suspende venda e consumo de queijo mussarela após identificar bactéria; veja qual lote

Produto fatiado teve presença de bactéria que pode causar infecção; fabricante iniciou recolhimento voluntário

Thais Borges

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:04

Anvisa suspende venda de queijo mussarela da marca Italy Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (12), a suspensão da venda, da distribuição, da divulgação e do consumo do lote 180926 do Queijo Mussarela Fatiado, da marca Italy.

A medida foi adotada após um laudo de análise microbiológica identificar a presença da bactéria Listeria monocytogenes em 25 gramas da amostra do produto.

A fabricante, Agroindústria Santo Anjo Ltda. (CNPJ: 29.286.789/0001-70), informou que já iniciou o recolhimento voluntário do alimento.

O recolhimento voluntário é uma medida preventiva adotada pela empresa responsável e pelas demais integrantes da cadeia produtiva de alimentos. O objetivo é retirar, de forma imediata e eficiente, lotes de produtos do mercado de consumo.