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Elaine Sanoli
Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:18
A Mega-Sena de 30 anos realiza neste domingo (24) um dos sorteios mais aguardados do ano, com prêmio estimado em R$ 320 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso especial 3.010.
O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 11h, e poderá ser acompanhado ao vivo pelas plataformas oficiais da Caixa Econômica Federal. Assista:
Inicialmente estimada em R$ 300 milhões, a premiação teve aumento e passou para R$ 320 milhões, segundo atualização divulgada pela Caixa.
O concurso especial tem uma regra diferente dos sorteios regulares da Mega-Sena: o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina e, posteriormente, entre as demais faixas previstas no regulamento.