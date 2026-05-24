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AO VIVO: Acompanhe o sorteio da Mega-Sena especial de 30 anos

Caixa estima prêmio histórico em R$ 320 milhões

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:18

Sorteio da Caixa
Sorteio da Caixa Crédito: Reprodução

A Mega-Sena de 30 anos realiza neste domingo (24) um dos sorteios mais aguardados do ano, com prêmio estimado em R$ 320 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso especial 3.010.

O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 11h, e poderá ser acompanhado ao vivo pelas plataformas oficiais da Caixa Econômica Federal. Assista:

Inicialmente estimada em R$ 300 milhões, a premiação teve aumento e passou para R$ 320 milhões, segundo atualização divulgada pela Caixa.

O concurso especial tem uma regra diferente dos sorteios regulares da Mega-Sena: o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina e, posteriormente, entre as demais faixas previstas no regulamento.

Tags:

Mega-sena

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