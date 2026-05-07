PRÊMIOS MILIONÁRIOS

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quinta-feira (7)

Serão sorteados concursos da Lotofácil, Quina, Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:55

Loterias Caixa Crédito: Reprodução

Na noite desta quinta-feira (7), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo, serão sorteados os concursos das Loterias Caixa: Lotofácil, Quina, Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte. Os prêmios chegam a R$ 36 milhões. As dezenas começam a ser sorteadas a partir das 21h.

Como jogar?

Para apostar no Lotomania basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa apenas R$ 3,00.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.