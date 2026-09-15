JUSTIÇA

AO VIVO: acompanhe sessão do STF que pode abrir investigação contra Moraes

Sessão começa às 10h

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:16

Sessão no STF Crédito: Antonio Augusto/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza, nesta terça-feira (15), uma sessão extraordinária para analisar o andamento das investigações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e sua relação com o Banco Master. A sessão começa às 10h e pode resultar na abertura de uma investigação contra o ministro. O processo está oficialmente pautado para julgamento nesta terça.

Acompanhe ao vivo no vídeo abaixo:

Após a abertura dos trabalhos, será realizada a leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Na sequência, haverá o pregão do processo, seguido da leitura do relatório pelo relator e presidente do STF, ministro Edson Fachin, que também deverá delimitar os pontos que serão analisados no julgamento.

Depois, poderão se manifestar a Procuradoria-Geral da República (PGR) e eventuais representantes das partes, antes da apresentação do voto do relator.

Na sequência, os demais ministros deverão votar conforme a ordem regimental. Ao final, Fachin proclamará o resultado.

Moraes pode ser investigado

A sessão pode definir se haverá abertura de investigação contra Alexandre de Moraes no caso relacionado ao Banco Master. O processo que trata do procedimento investigatório foi incluído no calendário de julgamento do STF para 15 de setembro.