LOTERIA

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias deste sábado (24/10)

Caixa Econômica Federal realiza sorteios a partir das 21h; Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 230 milhões

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 20:29

Sorteio da Mega da Virada de 2025 Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite deste sábado (24), os sorteios de diversas loterias, incluindo Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, +Milionária, Timemania e Loteria Federal. Os resultados serão divulgados a partir das 21h, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

O principal destaque da noite é a Mega-Sena, que chega ao concurso 3074 com prêmio acumulado estimado em R$ 230 milhões. O valor milionário desperta a expectativa de apostadores de todo o país, que aguardam a divulgação das seis dezenas sorteadas.

No concurso anterior, realizado na quinta-feira (22), ninguém acertou os seis números da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram 04, 13, 23, 28, 41 e 58.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 203 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 23.138,67 cada. Outras 13.143 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 510,55.

Além da Mega-Sena, a noite terá sorteios de outras modalidades populares entre os brasileiros. Na Lotofácil, os participantes concorrem a prêmios ao escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. Já na Quina, o prêmio principal é destinado aos apostadores que acertam cinco dezenas.

O Dia de Sorte combina a escolha de números com um mês do ano, enquanto a +Milionária oferece diferentes faixas de premiação. A Timemania também integra a programação, com apostas que incluem a seleção de um time do coração.

A Loteria Federal completa a relação de sorteios previstos para este sábado.

Os resultados de cada modalidade serão divulgados conforme a realização dos concursos. Além das dezenas sorteadas, a Caixa informará posteriormente a quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa de premiação.

Os apostadores podem conferir os números registrados em seus bilhetes e verificar se conseguiram acertar alguma das combinações premiadas. Os valores das premiações dependem das regras de cada modalidade e da quantidade de ganhadores.