MILIONÁRIOS

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias neste domingo (30)

Os prêmios chegam a R$88 milhões; sorteios começam às 11h

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:51

Loterias Caixa Crédito: Reprodução

Os sorteios dos concursos das Loterias Caixa - Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte - serão realizados na manhã deste domingo (30), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. Os prêmios chegam a R$88 milhões. As dezenas começam a ser sorteadas a partir das 11h.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

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