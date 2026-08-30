AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias neste domingo (30)

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Thais Borges
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:51
Os sorteios dos concursos das Loterias Caixa - Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte - serão realizados na manhã deste domingo (30), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. Os prêmios chegam a R$88 milhões. As dezenas começam a ser sorteadas a partir das 11h.
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).