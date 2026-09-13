SORTEIO

AO VIVO: confira os resultados da Mega-Sena, Quina, +Milionária e outras loterias deste domingo (13)

Sorteios previstos para hoje têm prêmios estimados que, juntos, superam R$ 223 milhões

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:49

Sorteio da Mega-Sena Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (13) os sorteios de seis modalidades das Loterias Caixa. Estão previstos os concursos da Mega-Sena, Quina, +Milionária, Timemania, Dia de Sorte e Loteria Federal.

O principal destaque é a Mega-Sena, que pode pagar R$ 85 milhões pelo concurso 3057. O sorteio ocorre a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa. Acompanhe abaixo:

Também estão programados para este domingo o concurso 7116 da Quina, com prêmio estimado em R$ 31 milhões; o 389 da +Milionária, que pode distribuir R$ 93 milhões; o 2441 da Timemania, com R$ 13,5 milhões; e o 1296 do Dia de Sorte, estimado em R$ 1 milhão. A Loteria Federal terá a extração 6100, com prêmio principal de R$ 500 mil.

Os principais prêmios acumulados das modalidades numéricas somam R$ 223,5 milhões. Os resultados serão acrescentados abaixo após a divulgação oficial da Caixa.

Conheça todas as loterias da Caixa 1 de 12

Mega-Sena — concurso 3057

Quina — concurso 7116

+Milionária — concurso 389

Timemania — concurso 2441

Dia de Sorte — concurso 1296

Loteria Federal — concurso 6100