Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

AO VIVO: confira os resultados da Mega-Sena, Quina, +Milionária e outras loterias deste domingo (13)

Sorteios previstos para hoje têm prêmios estimados que, juntos, superam R$ 223 milhões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:49

Sorteio da Mega-Sena
Sorteio da Mega-Sena Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (13) os sorteios de seis modalidades das Loterias Caixa. Estão previstos os concursos da Mega-Sena, Quina, +Milionária, Timemania, Dia de Sorte e Loteria Federal.

O principal destaque é a Mega-Sena, que pode pagar R$ 85 milhões pelo concurso 3057. O sorteio ocorre a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa. Acompanhe abaixo: 

Também estão programados para este domingo o concurso 7116 da Quina, com prêmio estimado em R$ 31 milhões; o 389 da +Milionária, que pode distribuir R$ 93 milhões; o 2441 da Timemania, com R$ 13,5 milhões; e o 1296 do Dia de Sorte, estimado em R$ 1 milhão. A Loteria Federal terá a extração 6100, com prêmio principal de R$ 500 mil.

Os principais prêmios acumulados das modalidades numéricas somam R$ 223,5 milhões. Os resultados serão acrescentados abaixo após a divulgação oficial da Caixa.

Conheça todas as loterias da Caixa

Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lotofácil: Uma das mais populares por ter mais chances de acerto. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 e ganha ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas por Adobe Stock
Quina: A loteria diária que já pagou grandes prêmios pelo país. A aposta permite escolher de 5 a 15 números entre 80 dezenas por Reprodução
Lotomania: Uma loteria diferente para quem gosta de grandes combinações. Escolha 50 números e você pode ganhar acertando de 15 a 20 dezenas ou nenhum número por Shutterstock
Timemania: A loteria que mistura números e paixão pelo futebol. O jogador escolhe 10 números e um time do coração entre 80 clubes participantes por Reprodução
Dupla Sena: Uma aposta com duas chances de ganhar no mesmo concurso. O bilhete participa de dois sorteios e premia quem acerta de 3 a 6 números por Shutterstock
Federal: Uma das modalidades mais tradicionais. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto por Divulgação
Loteca: A loteria para quem entende de futebol e gosta de palpitar. O jogador tenta prever os resultados de 14 partidas de futebol do concurso por Divulgação
Dia de Sorte: Uma loteria criada para quem acredita em números especiais. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um mês da sorte entre as opções disponíveis por Reprodução
Super Sete: Uma loteria em que a ordem dos números não é o único desafio. O jogador marca números em sete colunas e pode ganhar acertando de 3 a 7 colunas por Reprodução
+Milionária: A loteria da Caixa com prêmio mínimo milionário garantido. A modalidade tem dez faixas de premiação e prêmio mínimo de R$ 10 milhões por sorteio por Reprodução
Loteria Instantânea: A famosa raspadinha voltou com prêmios na hora. O apostador raspa o bilhete e descobre imediatamente se foi premiado por Reprodução
1 de 12
Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mega-Sena — concurso 3057

Quina — concurso 7116

+Milionária — concurso 389

Timemania — concurso 2441

Dia de Sorte — concurso 1296

Loteria Federal — concurso 6100

Já a Lotofácil não será sorteada neste domingo porque os concursos regulares da modalidade estão suspensos para a realização da Lotofácil da Independência. As vendas estão concentradas no concurso especial 3780, marcado para terça-feira (15), às 11h, com prêmio estimado em R$ 300 milhões. As apostas podem ser registradas até as 10h do dia do sorteio.

Tags:

Loteria Mega-sena

Mais recentes

Imagem - Ninguém acerta dezenas sorteadas, Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 95 milhões

Ninguém acerta dezenas sorteadas, Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 95 milhões
Imagem - Caixa de supermercado trabalha em escala 9x1, acumula 594 horas extras e ganha indenização na Justiça

Caixa de supermercado trabalha em escala 9x1, acumula 594 horas extras e ganha indenização na Justiça
Imagem - Loteria Federal 6100 hoje: confira o resultado deste domingo (13)

Loteria Federal 6100 hoje: confira o resultado deste domingo (13)