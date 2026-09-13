AO VIVO: confira os resultados da Mega-Sena, Quina, +Milionária e outras loterias deste domingo (13)

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Carol Neves
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:49
A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (13) os sorteios de seis modalidades das Loterias Caixa. Estão previstos os concursos da Mega-Sena, Quina, +Milionária, Timemania, Dia de Sorte e Loteria Federal.
O principal destaque é a Mega-Sena, que pode pagar R$ 85 milhões pelo concurso 3057. O sorteio ocorre a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa. Acompanhe abaixo:
Também estão programados para este domingo o concurso 7116 da Quina, com prêmio estimado em R$ 31 milhões; o 389 da +Milionária, que pode distribuir R$ 93 milhões; o 2441 da Timemania, com R$ 13,5 milhões; e o 1296 do Dia de Sorte, estimado em R$ 1 milhão. A Loteria Federal terá a extração 6100, com prêmio principal de R$ 500 mil.
Os principais prêmios acumulados das modalidades numéricas somam R$ 223,5 milhões. Os resultados serão acrescentados abaixo após a divulgação oficial da Caixa.
Conheça todas as loterias da Caixa
Mega-Sena — concurso 3057
Quina — concurso 7116
+Milionária — concurso 389
Timemania — concurso 2441
Dia de Sorte — concurso 1296
Loteria Federal — concurso 6100
Já a Lotofácil não será sorteada neste domingo porque os concursos regulares da modalidade estão suspensos para a realização da Lotofácil da Independência. As vendas estão concentradas no concurso especial 3780, marcado para terça-feira (15), às 11h, com prêmio estimado em R$ 300 milhões. As apostas podem ser registradas até as 10h do dia do sorteio.