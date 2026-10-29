EDUCAÇÃO

Aos 17 anos, aluna de escola pública filha de faxineira é aprovada em Harvard e outras três universidades no exterior

Cearense contou que usou o Pé de Meia para pagar cursos e inscrições

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:57

Rute Silva Crédito: Ascom Seduc

A estudante Rute Conceição Silva Rodrigues, de 17 anos, já tem quatro opções para estudar Psicologia fora do Brasil, mas ainda não decidiu seu destino. Aprovada em Harvard, na Universidade Estadual da Pensilvânia, em Cambridge e na unidade da Universidade de Nova Iorque (NYU) nos Emirados Árabes, a cearense também pretende fazer o Enem e concorrer a uma vaga em Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Moradora do Pirambu, em Fortaleza, Rute estuda na Escola de Ensino Médio Dr. César Cals, no bairro Farias Brito. Para financiar parte da preparação e das candidaturas internacionais, recorreu ao dinheiro que guardava do Pé-de-Meia. Somente as taxas de inscrição custaram cerca de US$ 800.

“Eu sempre gostei bastante de estudar. Acho que é muito importante gostar de estudar para encarar o processo. E o Pé-de-Meia também foi super importante para custear alguns cursos”, contou ao Diário do Nordeste.

Veja as 10 melhores universidades do mundo em 2027, segundo o Times Higher Education 1 de 10

O interesse por uma graduação no exterior surgiu no 9º ano do Ensino Fundamental, quando a adolescente passou a acompanhar nas redes sociais a rotina de estudantes de universidades internacionais. A partir dali, começou a pesquisar por conta própria os caminhos para conseguir uma vaga.

A preparação incluiu dois anos de estudos no Centro Cearense de Idiomas (CCI), para aprimorar o inglês, além de cursos extras pagos com o benefício.

As candidaturas começaram em 2025 e chegaram a 20 instituições. Rute ainda espera o retorno de 16 delas. Ao longo das seleções, enviou 60 redações, fez entrevistas com recrutadores e prestou o SAT, exame utilizado na admissão de universidades americanas.

Na avaliação da estudante, uma pesquisa desenvolvida durante o Ensino Médio teve peso importante nas aprovações. Com outros alunos, ela analisou o discurso de criadores de conteúdo ligados ao universo escolar.

“A minha escola já fornece, no segundo ano, um projeto em que a gente começa a trabalhar a iniciação científica. A gente criou um projeto científico do zero. Foi crucial para ser o meu melhor extracurricular”, afirmou.

O trabalho já foi apresentado em feiras científicas em Fortaleza e no Paraguai. Em novembro, a equipe levará a pesquisa a uma exposição em Recife.

O incentivo para buscar oportunidades veio tanto da escola quanto de casa. Rute vive com a mãe, que trabalha com serviços gerais e não foi alfabetizada, e com o irmão mais novo. As tias também são apontadas por ela como fontes de apoio e inspiração.

“Sempre recebi muito apoio da minha família e da escola. Por isso, meu diploma não será só meu, mas da família toda”, disse.

Na instituição onde estuda, a adolescente recebeu orientações e ajuda para participar das seleções. Com 52 anos de existência, a escola Dr. César Cals comemorou mais de 250 aprovações no ensino superior em 2026.

“A gente tem total apoio, não só para o Enem, mas para a carreira que a gente queira seguir”, relatou.