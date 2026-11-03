SOLIDARIEDADE

Aos 21 anos, filha de funcionário da Havan deixa hospital e vai para casa pela 1ª vez com ajuda de doação de Luciano Hang

Empresário doou R$ 50 mil para a adaptação da residência de Thalita, que tem atrofia muscular espinhal

Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 13:37

Luciano Hang doou R$ 50 mil para a adaptação da casa e ajudou a divulgar a campanha de arrecadação Crédito: Reprodução

Filha de um funcionário da Havan, Thalita Valter de Carvalho, de 21 anos, deixou o Hospital Jaraguá na sexta-feira (30) e conheceu pela primeira vez a casa da família, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A mudança foi possível após uma campanha para adaptar o imóvel, que recebeu uma doação de R$ 50 mil do empresário Luciano Hang, dono da rede.

“É uma emoção muito grande ver a Thalita na casa dela, junto com os pais. Precisamos ajudar essas crianças com AME. A cada criança que encontro com essa doença, procuro fazer a minha parte. A história dessa família mostra o quanto o amor, a dedicação e a união das pessoas podem transformar vidas. Quero agradecer a todos que participaram dessa corrente de solidariedade”, afirmou Hang, segundo o NSC Total.

Hang soube da história da família em fevereiro de 2025. O pai da jovem, Edvaldo Jorge de Carvalho, trabalha na Havan há cinco anos. Além de contribuir com a reforma, o empresário ajudou a divulgar a campanha, que mobilizou pessoas e empresas. Na segunda-feira (2), ele visitou Thalita e os pais na residência.

Filha de funcionário da Havan vai para casa após 21 anos em hospital 1 de 6

Diagnosticada ainda bebê com atrofia muscular espinhal (AME), Thalita tem limitações motoras e se comunica por sons e pelo olhar. A família planejou a mudança até que a casa tivesse estrutura para receber os equipamentos necessários aos cuidados da jovem. “Eu não teria tirado ela do hospital se não estivesse tudo certo e confortável”, contou a mãe, Jeane.

Primeiro Natal em casa

Durante os 21 anos em que Thalita viveu no hospital, os pais iam à unidade todos os dias. Era lá que a família comemorava aniversários, Páscoa e Natal. Segundo Jeane, a diferença apareceu já na primeira noite em casa, quando a filha dormiu melhor em um ambiente mais silencioso.

“Fomos muito bem assistidos durante esses 21 anos, mas nunca tivemos um Natal em casa com a Thalita. Este será o primeiro em família”, disse Jeane.