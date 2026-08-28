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Aos 21 anos, discreta herdeira brasileira se torna a bilionária mais jovem do mundo

Amélie Voigt Trejes tem fortuna estimada em R$ 6,7 bilhões e superou um alemão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:20

Amelie Voigt Trejes
Amelie Voigt Trejes Crédito: Reprodução

Aos 21 anos, a catarinense Amélie Voigt Trejes se tornou a bilionária mais jovem do mundo, segundo o ranking anual da Forbes divulgado nesta quinta-feira (27). Herdeira da WEG, ela tem patrimônio estimado em R$ 6,7 bilhões.

Amélie superou o alemão Johannes von Baumbach, herdeiro da farmacêutica Boehringer Ingelheim, por apenas sete semanas de diferença na idade.

Discreta e distante dos holofotes, a jovem pertence à terceira geração da família fundadora da WEG, multinacional brasileira criada em 1961, em Jaraguá do Sul (SC). Sua fortuna está ligada principalmente à participação acionária na companhia, uma das empresas mais valiosas da Bolsa brasileira.

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Eduardo Saverin (Meta/Facebook): R$ 162,9 bilhões por Reprodução | Forbes

Descendente de Werner Ricardo Voigt, um dos três fundadores da WEG, Amélie não ocupa cargo executivo na empresa, mas integra o grupo de acionistas controladores por meio das estruturas patrimoniais da família.

Ela possui diretamente 5.282.602 ações ordinárias da WEG, equivalentes a 0,126% do capital. Também detém 33,33% da Cladis Voigt Trejes Administradora Ltda. e 33,33% da Clica Voigt Administradora Ltda., holdings familiares.

Considerando as participações diretas e indiretas, Amélie controla aproximadamente 106,7 milhões de ações da WEG, cerca de 2,54% do capital da companhia. Ela ainda integra o bloco controlador da WPA Participações e Serviços S.A., holding que reúne as famílias dos fundadores e detém pouco mais de 50% da WEG.

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Família bilionária

A família Voigt tem forte presença entre os bilionários jovens do país. Cinco dos seis brasileiros mais jovens da lista da Forbes pertencem à família. Entre eles estão os irmãos gêmeos de Amélie, Felipe e Pedro Voigt Trejes, ambos de 23 anos, com patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão cada.

Fundada como fabricante de motores elétricos, a WEG ampliou suas operações ao longo das décadas e hoje produz equipamentos para diferentes áreas da indústria e do setor de energia. A empresa está presente em 41 países, emprega mais de 45 mil pessoas e, segundo a própria companhia, possui mais de 1,5 mil linhas de produtos.

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