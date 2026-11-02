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Aos 22 anos, brasileiro morre em missão na guerra na Ucrânia um mês antes de voltar para casa

Hendrick Lima Gonçalves atuava como instrutor de tiro desde maio e também participava de missões em campo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 07:43

Brasileiro de 22 anos morreu na guerra da Ucrânia
Brasileiro de 22 anos morreu na guerra da Ucrânia Crédito: Reprodução

O paraense Hendrick Lima Gonçalves, de 22 anos, morreu durante uma missão do Exército da Ucrânia na guerra contra a Rússia. A família recebeu a notícia no sábado (31), pouco menos de um mês antes da data prevista para o retorno do jovem ao Brasil. Natural de Tucuruí, ele estava no país europeu desde maio, onde atuava como instrutor de tiro e também participava de operações em campo. As informações são da Folha de São Paulo.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Segundo a mãe, Josiane Alves Lima, os familiares foram informados de que Hendrick havia sido morto durante uma missão. Agora, tentam viabilizar o traslado do corpo para o Brasil. A família mantinha contato diário com o jovem, mas não recebia notícias dele desde o início da última semana. “Até agora só sabemos que ele foi morto em uma missão”, contou Josiane.

Brasileiro de 22 anos morreu na guerra da Ucrânia

Brasileiro de 22 anos morreu na guerra da Ucrânia por Reprodução
Brasileiro de 22 anos morreu na guerra da Ucrânia por Reprodução
Brasileiro de 22 anos morreu na guerra da Ucrânia por Reprodução
Brasileiro de 22 anos morreu na guerra da Ucrânia por Reprodução
Brasileiro de 22 anos morreu na guerra da Ucrânia por Reprodução
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Brasileiro de 22 anos morreu na guerra da Ucrânia por Reprodução

O jovem havia servido ao Exército no Pará, em 2021, e tinha o desejo de retomar a carreira militar. Antes de viajar para a Ucrânia, pediu demissão de um emprego no Rio Grande do Sul e voltou a Tucuruí para organizar a documentação. A decisão foi mantida em segredo até o embarque, quando ele telefonou para a família, de madrugada, para comunicar a viagem. “Ele tinha uma paixão. Sempre quis voltar para o Exército. Não foi por dinheiro”, afirmou a mãe.

O Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Brasil em Kiev está disponível para prestar assistência consular à família, caso seja solicitada. Segundo o Itamaraty, 35 brasileiros morreram e 117 estão desaparecidos desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Em julho deste ano, o levantamento apontava 23 mortos e 92 desaparecidos.

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Tags:

Guerra da Ucrânia Brasileiro Morto Antes de Voltar Para Casa Hendrick Lima Gonçalves

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