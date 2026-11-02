Aos 22 anos, brasileiro morre em missão na guerra na Ucrânia um mês antes de voltar para casa

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Wendel de Novais
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 07:43
O paraense Hendrick Lima Gonçalves, de 22 anos, morreu durante uma missão do Exército da Ucrânia na guerra contra a Rússia. A família recebeu a notícia no sábado (31), pouco menos de um mês antes da data prevista para o retorno do jovem ao Brasil. Natural de Tucuruí, ele estava no país europeu desde maio, onde atuava como instrutor de tiro e também participava de operações em campo. As informações são da Folha de São Paulo.
As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Segundo a mãe, Josiane Alves Lima, os familiares foram informados de que Hendrick havia sido morto durante uma missão. Agora, tentam viabilizar o traslado do corpo para o Brasil. A família mantinha contato diário com o jovem, mas não recebia notícias dele desde o início da última semana. “Até agora só sabemos que ele foi morto em uma missão”, contou Josiane.
Brasileiro de 22 anos morreu na guerra da Ucrânia
O jovem havia servido ao Exército no Pará, em 2021, e tinha o desejo de retomar a carreira militar. Antes de viajar para a Ucrânia, pediu demissão de um emprego no Rio Grande do Sul e voltou a Tucuruí para organizar a documentação. A decisão foi mantida em segredo até o embarque, quando ele telefonou para a família, de madrugada, para comunicar a viagem. “Ele tinha uma paixão. Sempre quis voltar para o Exército. Não foi por dinheiro”, afirmou a mãe.
O Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Brasil em Kiev está disponível para prestar assistência consular à família, caso seja solicitada. Segundo o Itamaraty, 35 brasileiros morreram e 117 estão desaparecidos desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Em julho deste ano, o levantamento apontava 23 mortos e 92 desaparecidos.