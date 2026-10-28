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Aos 29 anos, médica brasileira morre em viagem na Espanha após correr meia maratona

Victoria d'Azevedo Silveira viajava com a mãe

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 11:23

Victoria d'Azevedo Silveira
Victoria d'Azevedo Silveira Crédito: Reproduçaõ

A família da oftalmologista Victoria d'Azevedo Silveira, de 29 anos, aguarda respostas sobre a morte da médica durante uma viagem à Espanha. Natural de Porto Alegre, ela havia participado da Meia Maratona de Valência no domingo (25) e, na manhã seguinte, não acordou. A causa da morte ainda não foi esclarecida.

Victoria estava acompanhada da mãe. Segundo a tia, Zélia Silveira d'Azevedo, as duas saíram para comer e descansaram depois que a médica completou a prova. No fim da tarde de domingo, seguiram de trem para Barcelona.

Até terça-feira (27), os familiares ainda não haviam recebido o laudo da autópsia, embora o exame já tivesse sido realizado. O corpo permanecia à espera de liberação oficial para a continuidade dos procedimentos.

A família acionou a seguradora e entrou em contato com o consulado brasileiro na Espanha. "Essa espera nos angustia", relata Zélia, em entrevista ao portal G1.

Especializada em glaucoma, Victoria é lembrada pela tia pela dedicação aos estudos e à medicina, além do carinho que despertava nas pessoas próximas.

"Era uma luz na nossa família. Não havia quem não gostasse dela", afirma.

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