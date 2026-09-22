FUTEBOL

Aos 35 anos, brasileiro reveleado por gigante da Série A é convocado para Seleção da Malásia

Bergson soma 208 gols pelo Johor FC e tornou-se o maior artilheiro da história da liga da Malásia

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:19

Bergson é artilheiro de time da Malásia Crédito: @bergsonberg / Instagram

Aos 35 anos, o centroavante Bergson foi convocado pela primeira vez para defender a seleção da Malásia. Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, o jogador obteve recentemente a cidadania do país asiático e estará à disposição do técnico interino Tan Cheng Hoe na próxima data Fifa.

Bergson integra a lista de 23 atletas chamados para a Asean Fifa Cup, marcada para ocorrer entre 25 de setembro e 5 de outubro, nas cidades indonésias de Jacarta e Bandung. O torneio também reunirá Indonésia, Singapura, Bangladesh, Vietnã, Tailândia, Filipinas e Paquistão.

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A convocação acontece após uma trajetória de destaque no futebol malaio. Há sete temporadas no Johor FC, o brasileiro soma 208 gols pelo clube e, no ano passado, tornou-se o maior artilheiro da história da liga nacional. Na atual temporada, balançou as redes seis vezes e deu duas assistências em seis partidas.

Pelo Johor, Bergson conquistou cinco edições do campeonato malaio e quatro taças nacionais, além de outros títulos. Inicialmente cedido pelo Fortaleza, ele foi comprado em maio de 2021 por US$ 400 mil, cerca de R$ 2,2 milhões na cotação da época.

Revelado pelo Grêmio, o atacante participou do título gaúcho de 2010 e passou por clubes como Juventude, Portuguesa, Chapecoense, Náutico, Paysandu, Athletico, Ceará e Fortaleza, além de atuar no exterior.