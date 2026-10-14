TRISTEZA

Aos 41 anos, empresária tem síndrome rara na gravidez, sofre sangramento intenso e morre após parto de gêmeos

Segundo a irmã, Cristiane Rodrigues, de 41 anos, convulsionou após a cirurgia e foi transferida para uma UTI

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:58

Cristiane Rodrigues tinha 41 anos Crédito: Reprodução

A morte de uma empresária de 41 anos após o nascimento dos filhos gêmeos levou a família a registrar um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado, segundo apuração da TV Anhanguera. Cristiane Rodrigues passou por uma cirurgia em Crixás, no norte de Goiás, e precisou ser transferida para uma UTI em Uruaçu. Ela morreu na manhã do dia 11. Os bebês, um menino e uma menina, estão bem.

A professora Ana Rodrigues Neves, de 51 anos, meia-irmã de Cristiane, afirmou que a empresária apresentou complicações decorrentes da síndrome de Hellp, condição rara e grave associada à hipertensão gestacional. Segundo ela, Cristiane teve sangramento intenso e comprometimento do fígado.

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), que recebeu a paciente após a transferência, informou que ela chegou em estado clínico extremamente grave. Em nota, a unidade declarou que prestou assistência contínua, com avaliações, exames e medidas terapêuticas, e que colabora com o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) para esclarecer a causa da morte.

Ao relatar ao g1 o atendimento em Crixás, Ana disse que a irmã convulsionou depois da cirurgia. Antes disso, segundo a professora, a mãe da empresária já havia comunicado à equipe do hospital municipal que a filha sentia dor e não estava bem.

Mulher de 41 anos morre após complicações em parto de gêmeos 1 de 6

“A mãe dela chorou, implorando, até a Cris convulsionar. Só aí chamaram o médico”, afirmou.

A transferência para a UTI do HCN ocorreu horas após o parto. “Só então iniciou um tratamento para tentar reverter o quadro dela, que já era grave. Fígado comprometido e sangramento intenso”, disse Ana.

Segundo a professora, Cristiane fazia o acompanhamento da gravidez no Hospital Municipal de Crixás e começou a apresentar anemia e oscilações de pressão na segunda metade da gestação. Uma semana antes da data prevista para o parto, a pressão chegou a 18 por 12.

Ana afirmou que os médicos que acompanhavam a irmã disseram que o nascimento dos bebês poderia ocorrer na cidade, apesar de o hospital não dispor de UTI. A cirurgia foi realizada na tarde do dia seguinte.

Procurados pelo g1 por telefone, WhatsApp e e-mail, o Hospital Municipal de Crixás e a prefeitura não responderam até a última atualização da reportagem original. O HCN informou que não divulgará detalhes clínicos adicionais em respeito ao sigilo médico e à privacidade da paciente e de seus familiares.

Dona de uma copiadora conhecida em Crixás, Cristiane estava grávida pela primeira vez. A irmã contou que ela sonhava com a criação dos filhos e queria compartilhar com eles o gosto pela pesca.