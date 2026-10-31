Aos 56 anos, ex-ministra de Lula é cotada para vaga no STF

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Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 10:28
A ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB-SP) é um dos nomes considerados para uma futura indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Apoiadores já apresentaram a possibilidade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, publicada neste sábado (31).
De acordo com a publicação, aliados afirmam que Lula pretende escolher pelo menos uma mulher para o tribunal. Ainda não está definido, porém, qual vaga seria destinada a essa indicação. Daniela Teixeira, ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também é mencionada.
Além da cadeira deixada por Luís Roberto Barroso em outubro de 2025, estão previstas as aposentadorias de Luiz Fux, em abril de 2028, e de Cármen Lúcia, no ano seguinte.
Ordem que os ministros do STF vão se aposentar
Aos 56 anos, Tebet é mestre em Direito pela PUC-SP, lecionou em universidades e presidiu a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Após concorrer à Presidência em 2022, apoiou Lula no segundo turno e assumiu o Planejamento, onde ficou de janeiro de 2023 até março desse ano, quando disputou o Senado por São Paulo, mas não se elegeu.