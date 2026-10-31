BASTIDOR

Aos 56 anos, ex-ministra de Lula é cotada para vaga no STF

Apoiadores defendem indicação de uma mulher que integrou o governo

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 10:28

Simone Tebet Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

A ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB-SP) é um dos nomes considerados para uma futura indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Apoiadores já apresentaram a possibilidade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, publicada neste sábado (31).

De acordo com a publicação, aliados afirmam que Lula pretende escolher pelo menos uma mulher para o tribunal. Ainda não está definido, porém, qual vaga seria destinada a essa indicação. Daniela Teixeira, ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também é mencionada.

Além da cadeira deixada por Luís Roberto Barroso em outubro de 2025, estão previstas as aposentadorias de Luiz Fux, em abril de 2028, e de Cármen Lúcia, no ano seguinte.

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