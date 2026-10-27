OPERAÇÃO CONDOR

Aos 85 anos, militar uruguaio filho de brasileira é preso pela PF por crimes na ditadura

Coronel não poderia ser extraditado para a Itália onde foi condenado à prisão perpétua; pena por sequestro, tortura e assassinato de quatro pessoas na Argentina foi convertida em 30 anos de prisão

Mariana Rios

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 12:33

Ex-coronel Pedro Narbondo, o 'El Burro', em visita a praia nordestina em 2014 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O coronel uruguaio Pedro Antonio Mato Narbondo, de 85 anos, condenado à prisão perpétua na Itália por crimes cometidos durante a ditadura militar, foi preso pela Polícia Federal na segunda-feira (26), em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Conhecido como “El Burro”, ele cumprirá no Brasil uma pena convertida em 30 anos de reclusão, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A condenação diz respeito à participação do militar no sequestro, na tortura e no assassinato de quatro cidadãos italianos na Argentina, em junho de 1976, durante a Operação Condor, articulação entre ditaduras sul-americanas para perseguir opositores políticos.

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A prisão ocorreu após a Corte Especial do STJ homologar, na quarta-feira (21), a sentença italiana e autorizar a execução da pena no Brasil. A decisão levou em conta que a legislação brasileira não permite prisão perpétua. O caso é apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como inédito no país.

Por que o militar condenado na Itália foi preso no Brasil?

Apesar da condenação italiana, Narbondo não poderia ser extraditado para o país europeu. Em 2003, ele foi reconhecido pela Justiça Federal como brasileiro nato por ser filho de uma brasileira. A Constituição brasileira proíbe a extradição de cidadãos brasileiros natos.

Diante desse impedimento, o governo italiano solicitou que a pena fosse cumprida no Brasil, com base no tratado entre os dois países e na Lei de Migração.

Narbondo atuou na década de 1970 como oficial do Serviço de Informações de Defesa (SID), órgão de repressão política da ditadura uruguaia. Ele vivia em Santana do Livramento, cidade gaúcha na fronteira com o Uruguai.

Desde março deste ano, por determinação judicial a pedido do MPF, o coronel usava tornozeleira eletrônica, estava com o passaporte retido e não podia deixar o município. As medidas foram adotadas diante do risco de fuga.

O que foi a Operação Condor?

A Operação Condor foi uma articulação clandestina entre ditaduras militares da América do Sul durante a década de 1970. Regimes de países como Brasil, Argentina, Chile e Uruguai compartilhavam informações e realizavam operações conjuntas para perseguir opositores políticos.

As ações incluíam sequestros, tortura, desaparecimentos forçados e assassinatos, além da transferência de pessoas entre países. No caso de Narbondo, a Justiça italiana concluiu que ele participou dos crimes contra quatro cidadãos italianos mortos na Argentina em junho de 1976.

A sentença transitou em julgado em julho de 2021. Entre os militares ligados ao SID condenados pelas mortes, Narbondo era o único que continuava em liberdade.

Lei da Anistia não impediu cumprimento da pena

Durante o julgamento no STJ, a defesa alegou que a Lei da Anistia brasileira, de 1979, impediria a responsabilização do coronel. A maioria da Corte Especial rejeitou o argumento.

O relator do processo, ministro Sebastião Reis Júnior, reconheceu que o Supremo Tribunal Federal (STF) considera constitucional a Lei da Anistia, mas destacou o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos contrário a normas que impeçam a responsabilização por graves violações de direitos humanos.

Segundo o ministro, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por ter status superior ao da Lei da Anistia, deve prevalecer nesses casos.

Por que a prisão perpétua foi convertida em 30 anos?

Como o Brasil não admite prisão perpétua, o STJ converteu a condenação em 30 anos de reclusão, aplicando o limite previsto no Código Penal antes da alteração legislativa de 2019, por ser considerado mais favorável ao condenado.

A defesa também pediu que Narbondo cumpra a pena em prisão domiciliar, alegando sua idade, de 85 anos, e problemas de saúde. O STJ determinou que o pedido seja analisado pelo juízo responsável pela execução penal.

Após a prisão nesta segunda-feira (26), o coronel passou pelos procedimentos legais e foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.