FORTUNA

Aos 87 anos, carioca que foi campeão de tênis, criou império da cerveja e enfrentou crise na Americanas tem R$ 103,5 bilhões e vira 3º mais rico do Brasil

Ele recuperou parte da fortuna após queda na lista da Forbes no ano passado

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:22

Jorge Paulo Lemann Crédito: Reprodução/ Fundação Lemann

O carioca Jorge Paulo Lemann, que foi campeão brasileiro de tênis antes de se tornar um dos empresários mais influentes do país, alcançou R$ 103,5 bilhões em patrimônio e voltou a ocupar a terceira posição entre os brasileiros mais ricos, segundo a lista da Forbes de 2026.

Aos 87 anos, ele aparece atrás apenas de Eduardo Saverin, com R$ 162,9 bilhões, e de Vicky Safra e família, com R$ 130,6 bilhões. O patrimônio de Lemann avançou 17,61% em um ano. Em 2025, sua fortuna era estimada em R$ 88 bilhões, após queda de 4,2%.

O salto tem relação com a valorização dos investimentos ligados ao império de cervejas construído pelo empresário. As ações da Ambev tiveram forte desempenho na Bolsa em 2026 e, em 5 de maio, subiram 15,3% após a divulgação do balanço do primeiro trimestre. Foi a segunda maior alta diária da série histórica da companhia.

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Nascido no Rio de Janeiro em 1939, Lemann estudou Economia em Harvard e teve uma carreira competitiva no tênis. Foi campeão brasileiro juvenil aos 17 anos, venceu o torneio nacional cinco vezes e disputou a Copa Davis pelo Brasil e pela Suíça.

A trajetória empresarial começou em 1971, quando comprou uma corretora no Rio de Janeiro que se transformaria no Banco Garantia. Foi ali que consolidou a parceria com Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira.

O trio adquiriu o controle das Lojas Americanas em 1982 e, anos depois, avançou sobre o setor de bebidas. O Garantia comprou a Brahma em 1989. Em 1999, a fusão com a Antarctica criou a Ambev, que se juntou à belga Interbrew em 2004 e deu origem à Anheuser-Busch InBev.

Lemann segue como acionista controlador da AB InBev e também mantém investimentos na Restaurant Brands International, dona de Burger King e Tim Hortons. Os três sócios ainda criaram a 3G Capital, empresa que participou de negócios como a compra da Heinz, em parceria com Warren Buffett, e a aquisição da Skechers, concluída em 2025 por US$ 9,4 bilhões.

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Americanas

A relação com a Americanas, contudo, se tornou o principal ponto de desgaste na história do grupo. Em janeiro de 2023, a varejista revelou um rombo contábil de R$ 20 bilhões e informou dívidas de aproximadamente R$ 40 bilhões.

Lemann, Telles e Sicupira declararam, à época, que “jamais tiveram conhecimento e nunca admitiriam manobras ou dissimulações contábeis na companhia”.

A Americanas pediu o encerramento da recuperação judicial em março deste ano, argumentando que cumpriu as obrigações previstas no plano. Credores, porém, contestaram a solicitação ao alegar pagamentos incompletos e atrasos.