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Aos 95 anos e com Alzheimer, ex-presidente FHC aparece em vídeo que mostra seu quarto e detalhes de apartamento

Imagens gravadas foram apagadas do perfil de Wesley Oliveira, que diz ter recebido autorização da mulher do ex-presidente

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10:51

Jornalista mostrou detalhes do apartamento Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado dentro do apartamento de Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, circulou nas redes sociais neste fim de semana. As imagens mostram o próprio ex-presidente, além do quarto onde ele dorme e móveis e objetos pessoais. Wesley Oliveira, que se apresenta como jornalista, publicou a gravação em seu perfil, onde o vídeo já havia sido excluído na manhã desta segunda-feira (9), mas seguiu circulando em reproduções.

FHC tem 95 anos e foi diagnosticado com Alzheimer. O apartamento fica no Edifício Chopin, em Higienópolis, na Zona Oeste da capital paulista. Ao percorrer o imóvel, Wesley mostra uma cadeira Mole que, segundo ele, vale R$ 70 mil. Ele também exibe um quadro que atribui ao pintor francês Pierre-Auguste Renoir. A autenticidade da obra não foi verificada.

Wesley disse que Patrícia Kundrát, 48 anos, mulher de Fernando Henrique, deu permissão para filmar. “A gravação do vídeo foi autorizada pela atual esposa do ex-presidente. O vídeo é um registro histórico e o ex-presidente aparece vivo”, declarou.

FHC, mulher e filhos 1 de 5

Ao responder às críticas, Wesley defendeu a decisão de mostrar o ex-presidente. “O FHC teve uma história de vida linda e ela merece ser lembrada com respeito e dignidade. Isso não significa escondê-lo. Ele pode e deve viver o mais próximo possível da normalidade”, disse. “Não é porque uma pessoa está com Alzheimer ou com demência que ela tem que ficar escondida da sociedade. O FHC teve uma história de vida linda e ela merece ser lembrada com respeito e dignidade”.

A reportagem optou por não exibir imagens do ex-presidente já que ele está interditado e não há mais detalhes sobre se fato houve autorização para o registro.