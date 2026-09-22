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Aos 97 anos e com fortuna de R$ 1,6 bilhão, herdeiro de gigante da celulose se torna o bilionário mais velho do Brasil

Engenheiro Daniel Miguel Klabin assume o posto após a morte de João Jacob Vontobel

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:09

Presidente da ABF ao lado de Maria Isabel Klabin e Daniel Klabin Crédito: Divulgação/Academia Brasileira de Filosofia

O engenheiro e empresário Daniel Miguel Klabin, de 97 anos, passou a ser o bilionário mais velho do Brasil. Ele assume o posto ocupado por João Jacob Vontobel, fundador da Vonpar, que morreu no sábado (19), também aos 97 anos.

Nascido em 11 de maio de 1929, Daniel tem patrimônio estimado em R$ 1,6 bilhão, de acordo com o ranking de bilionários da Forbes de 2026. A fortuna está ligada à participação da família no grupo Klabin, um dos maiores produtores de papel e celulose do país.

O empresário é sócio e diretor-presidente da Daro Participações S.A., empresa que integra a estrutura de controle da Klabin. Também comanda a Daram Participações Ltda. e a Daram Comercial Agropecuária Ltda.

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A Daro possui participação na Klabin Irmãos S.A. (KISA), holding controladora do grupo. A KISA detém 52,3% das ações ordinárias e 19,36% do capital total da Klabin S.A.

Daniel está ligado aos negócios da família há mais de sete décadas. Durante esse período, acompanhou diferentes fases de expansão da companhia e presidiu o Conselho de Administração em sete ocasiões, nos anos de 1981, 1987, 1993, 1999, 2005, 2011 e 2017. Atualmente, ocupa uma vaga de suplente no colegiado.

Formado em Engenharia Civil em 1952 pela antiga Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, hoje Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Daniel iniciou a carreira em projetos de desenvolvimento industrial no antigo Estado da Guanabara e em outras regiões do país.

A trajetória profissional, no entanto, ficou concentrada principalmente nas empresas da família. Daniel é filho de Wolff C. Klabin e Rose Haas Klabin e neto de Israel Chaim V. Klabin e Feiga Zlata Lafer.

Casado com Maria Izabel Catão Klabin, ele tem três filhos: Rose, Amanda e David Klabin. Amanda Klabin Tkacz preside atualmente o Conselho de Administração da Klabin S.A. e também atua como sócia e diretora da Daro Participações e da Daram Participações.

Ao longo da carreira, Daniel recebeu condecorações como a Medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2023, e o título de Doutor Honoris Causa da Academia Brasileira de Filosofia, em 2017.