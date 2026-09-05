OPERAÇÃO POLICIAL

Apontado como chefe do tráfico, ex-agente de jogador do Vasco foi preso em apartamento de luxo do atleta

Homem administrava a carreira e as finanças do jogador enquanto, segundo a polícia, comandava o tráfico de drogas no Espírito Santo

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 10:55

Apontado como chefe do tráfico, ex-agente de jogador do Vasco foi preso em apartamento de luxo do atleta Crédito: Reprodução

Um homem apontado pela Polícia Civil do Espírito Santo como chefe do tráfico de drogas na Serra, na Grande Vitória, foi preso em um apartamento de luxo que pertence ao jogador David Corrêa, conhecido como “DVD”, do Vasco. Édson Vander da Silva Júnior, 32 anos, foi capturado em agosto de 2024, em Vila Velha, mas detalhes da investigação foram divulgados após a deflagração da Operação “A Tropa”, na segunda-feira (31).

Segundo a polícia, Édson era empresário e gestor da carreira e das finanças do jogador ao mesmo tempo em que comandava o tráfico no bairro Serra Dourada 3. Ele foi preso inicialmente por suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida em março de 2024. A investigação aponta que o suspeito teria assumido o controle do tráfico na região junto com Ruan de Freitas Camargo Cruz, de 27 anos, após o assassinato do antigo chefe do local, conhecido como “Leleto”.

Suspeito teria ordenado tentativa de homicídio

A investigação que levou à prisão de Édson começou a partir de uma tentativa de homicídio ocorrida em 15 de março de 2024, no bairro Novo Porto Canoa. Segundo a Polícia Civil, um jovem próximo a Édson e Ruan foi sequestrado porque o grupo suspeitava que ele estaria repassando informações sobre as atividades do tráfico para uma facção rival.

A vítima foi colocada em um carro clonado e levada para outro bairro. Édson teria planejado e ordenado a ação, enquanto Ruan acompanhava a execução no banco do passageiro. Outro suspeito dirigia o veículo e um adolescente estava no banco traseiro para vigiar o jovem.

Quando o grupo parou para conversar, a vítima aproveitou a distração e tentou fugir. Ela foi baleada durante a fuga e caiu no chão. Um dos criminosos teria se aproximado e feito outro disparo contra suas costas. Mesmo ferido, o jovem conseguiu sobreviver ao fingir que estava morto. Depois, colaborou com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e prestou depoimentos que ajudaram os investigadores a identificar os envolvidos.

Apartamento de jogador do Vasco

Édson foi preso em 20 de agosto de 2024, em um apartamento de luxo em Vila Velha que, segundo a investigação, pertence ao jogador David Corrêa. Na mesma operação, Ruan também foi preso. De acordo com a polícia, os dois teriam coordenado atividades como compra de drogas, distribuição de tarefas, aquisição de armas e munições e movimentações financeiras por meio de Pix. O vínculo entre Édson e o jogador chamou a atenção dos investigadores porque o suspeito, além de apontado como líder do tráfico, administrava a carreira e a vida financeira do atleta.

Celular revelou conversas com o jogador

Após a apreensão do celular de Édson, autorizada pela Justiça, investigadores encontraram conversas diretas entre ele e David Corrêa. Segundo a Polícia Civil, três diálogos passaram a integrar a investigação. Em um deles, após a tentativa de homicídio contra o jovem, Édson teria informado ao jogador sobre o estado de saúde da vítima. A resposta atribuída a David foi: “Ele mereceu tomar uns tiros mesmo”.

Em outra conversa, Édson teria enviado ao atleta uma fotografia de uma pistola. Segundo a investigação, David respondeu: “Tem que matar um para ver de qual é”. Também foram identificadas mensagens relacionadas ao veículo usado na tentativa de homicídio. Três dias depois do crime, Édson teria encaminhado a David um áudio no qual Ruan pedia dinheiro para substituir o carro utilizado na ação. As mensagens são tratadas pela polícia como elementos que indicariam possível conivência do jogador com integrantes do grupo e eventual financiamento da estrutura criminosa. As investigações, porém, seguem sob sigilo.

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