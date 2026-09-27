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Após 114 anos, processo sobre área de 1,7 milhão de m² onde vivem milhares de famílias chega ao fim sem definir dono

Ação mais antiga do Espírito Santo começou em 1912

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 10:19

Venda Nova do Imigrante Crédito: Reprodução

O processo mais antigo do Espírito Santo chegou ao fim após 114 anos sem uma decisão sobre a propriedade das terras em disputa. A ação, iniciada em 1912, tratava da demarcação e divisão de uma área de aproximadamente 1,7 milhão de metros quadrados em Venda Nova do Imigrante, na região serrana do estado. Hoje, o local integra a zona urbana do município e abriga milhares de famílias.

A sentença foi proferida na terça-feira (22) pelo juiz José Borges Teixeira Junior, da Vara Única de Venda Nova do Imigrante. O magistrado extinguiu a ação sem analisar o mérito porque, apesar de sucessivos prazos, os autores não conseguiram identificar e qualificar todas as pessoas que deveriam participar do processo.

Vitória, capital do Espírito Santo 1 de 5

Conhecida historicamente como Fazenda Providência, a área corresponde a cerca de 1% do território do município. Ao longo da tramitação, a Justiça precisou buscar a identificação de sucessores e de pessoas que poderiam ser afetadas por uma eventual decisão sobre as terras. Para tentar viabilizar o andamento da ação, também solicitou informações à prefeitura e ao Cartório de Registro de Imóveis.

Mesmo depois de receberem os dados pedidos aos órgãos públicos, os autores deixaram passar o último prazo concedido sem se manifestar. Na sentença, o juiz esclareceu que a extinção não ocorreu propriamente por abandono da causa, mas pela ausência de condições necessárias para que ela prosseguisse. A decisão, fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, não estabelece quem é o proprietário da área nem julga os direitos reivindicados pelos autores.

O magistrado também aumentou o valor da causa de R$ 200 mil para R$ 10 milhões, levando em conta a extensão, a localização e a ocupação urbana do terreno. Os autores foram condenados a pagar eventuais custas processuais remanescentes, calculadas com base no novo valor. O arquivamento ocorrerá após o trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recurso.