Após 114 anos, processo sobre área de 1,7 milhão de m² onde vivem milhares de famílias chega ao fim sem definir dono

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Carol Neves
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 10:19
O processo mais antigo do Espírito Santo chegou ao fim após 114 anos sem uma decisão sobre a propriedade das terras em disputa. A ação, iniciada em 1912, tratava da demarcação e divisão de uma área de aproximadamente 1,7 milhão de metros quadrados em Venda Nova do Imigrante, na região serrana do estado. Hoje, o local integra a zona urbana do município e abriga milhares de famílias.
A sentença foi proferida na terça-feira (22) pelo juiz José Borges Teixeira Junior, da Vara Única de Venda Nova do Imigrante. O magistrado extinguiu a ação sem analisar o mérito porque, apesar de sucessivos prazos, os autores não conseguiram identificar e qualificar todas as pessoas que deveriam participar do processo.
Vitória, capital do Espírito Santo
Conhecida historicamente como Fazenda Providência, a área corresponde a cerca de 1% do território do município. Ao longo da tramitação, a Justiça precisou buscar a identificação de sucessores e de pessoas que poderiam ser afetadas por uma eventual decisão sobre as terras. Para tentar viabilizar o andamento da ação, também solicitou informações à prefeitura e ao Cartório de Registro de Imóveis.
Mesmo depois de receberem os dados pedidos aos órgãos públicos, os autores deixaram passar o último prazo concedido sem se manifestar. Na sentença, o juiz esclareceu que a extinção não ocorreu propriamente por abandono da causa, mas pela ausência de condições necessárias para que ela prosseguisse. A decisão, fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, não estabelece quem é o proprietário da área nem julga os direitos reivindicados pelos autores.
O magistrado também aumentou o valor da causa de R$ 200 mil para R$ 10 milhões, levando em conta a extensão, a localização e a ocupação urbana do terreno. Os autores foram condenados a pagar eventuais custas processuais remanescentes, calculadas com base no novo valor. O arquivamento ocorrerá após o trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recurso.
Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a ação foi identificada durante o acompanhamento de processos estratégicos, que recebem atenção prioritária em razão da relevância ou do tempo de tramitação.