CRISE

Após 21 anos de Casas Bahia, funcionário é demitido e chora em despedida emocionada: 'Não é fácil'

Edson Silva publicou um vídeo emocionado após ser desligado da varejista, que fechou loja e demitiu funcionários

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 08:32

Edson Silva foi um dos demitidos Crédito: Reproduçaõ

A demissão encerrou uma trajetória de 21 anos para Edson Silva, funcionário de uma unidade das Casas Bahia em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Desligado da empresa em meio à reestruturação da varejista, ele publicou um vídeo e uma mensagem de despedida nas redes sociais, relembrando os momentos vividos durante mais de duas décadas de trabalho.

Na publicação, Edson resumiu o momento como o encerramento de "um dos capítulos mais importantes" de sua vida. Ele contou que os 21 anos na empresa foram marcados por "muito trabalho, aprendizado, desafios, conquistas" e, principalmente, pelas pessoas que conheceu durante esse período.

Funcionário é demitido da Casas Bahia após 21 anos 1 de 10

O ex-funcionário também fez questão de agradecer aos clientes que confiaram em seu trabalho e aos amigos, colegas e parceiros que fizeram parte da caminhada.

"Meu muito obrigado a cada cliente que confiou em mim, a cada amigo, colega e parceiro que esteve comigo nessa caminhada", escreveu.

Edson afirmou ainda que essas relações fizeram os 21 anos de trabalho valerem a pena. Apesar do fim do vínculo profissional, disse deixar a empresa com gratidão pelo que viveu.

"Saio com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que tudo que vivi aqui ficará para sempre na minha história", declarou.

Ao falar diretamente sobre a empresa, o trabalhador agradeceu pelos anos de convivência e classificou o período como inesquecível. "Obrigado, Casas Bahia, por 21 anos inesquecíveis!", escreveu na despedida.

A mensagem termina com Edson olhando para o futuro, apesar da demissão. "Até breve, e que venha o próximo capítulo!", publicou.

Demissões acontecem durante reestruturação

A saída de Edson ocorre em um momento delicado para as Casas Bahia. A varejista está reduzindo sua estrutura física e anunciou o fechamento de 298 lojas no país. A medida atingiu aproximadamente 1,9 mil trabalhadores, que foram desligados durante o processo. No domingo (16), entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo.

O número de unidades fechadas representa cerca de 28,7% das pouco mais de mil lojas que a companhia mantinha no Brasil. A estratégia busca reduzir despesas e tornar a operação mais enxuta diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa.

Em 2025, as Casas Bahia registraram prejuízo de aproximadamente R$ 3 bilhões. A companhia também enfrenta um cenário adverso no varejo de móveis e eletrodomésticos, pressionado por juros elevados, crédito mais caro e pelo endividamento das famílias.

A crise financeira já havia levado a empresa a recorrer, em 2024, a uma recuperação extrajudicial para reorganizar parte de suas dívidas. Mesmo após o acordo com credores e bancos, a varejista continuou buscando formas de recuperar sua situação financeira.

Além do fechamento de lojas e das demissões, a companhia vem reduzindo despesas, estoques e investimentos. Também avalia alternativas para reorganizar suas obrigações financeiras, incluindo uma nova recuperação extrajudicial ou até uma recuperação judicial.

Sindicato acompanha

As demissões também levaram trabalhadores a procurar entidades sindicais para esclarecer dúvidas sobre o processo. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região (Secor) informou ter recebido relatos de funcionários surpreendidos pelo encerramento de operações da varejista.

Entre as dúvidas estão o pagamento das verbas rescisórias, o saque do FGTS, o acesso ao seguro-desemprego e outros direitos relacionados ao fim do contrato de trabalho.