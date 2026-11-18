TRAGÉDIA

Após 35 anos em prefeitura, servidor morre em acidente de trabalho um mês antes de se aposentar

Vanderlei Pedro Perin trabalhava havia 35 anos na Prefeitura de Estação e estava a poucas semanas da aposentadoria

Wendel de Novais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:47

Vanderlei Pedro Penin morreu em acidente com máquina Crédito: Reprodução

Um servidor público identificado como Vanderlei Pedro Penin, 65 anos, morreu após um acidente de trabalho na manhã desta terça-feira (17), no município de Estação, no Rio Grande do Sul. O servidor operava um rolo compressor quando a máquina tombou e caiu sobre ele, de acordo com informações do g1.

O acidente aconteceu por volta das 10h. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte do trabalhador foi constatada ainda no local.

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Vanderlei trabalhava na prefeitura de Estação havia 35 anos e estava próximo de se aposentar. A previsão era que ele encerrasse a carreira no serviço público em 10 de dezembro, pouco menos de um mês após o acidente.