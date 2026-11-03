Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após 69 dias de campanha, Nikolas Ferreira anuncia que será pai pela terceira vez

Ele e a modelo Lívia Bergamim já são pais de duas meninas

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:50

Lívia Bergamim e Nikolas Ferreira
Lívia Bergamim e Nikolas Ferreira Crédito: Reprodução

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou nesta segunda-feira (2) que terá seu terceiro filho. O parlamentar, que é casado com a modelo Lívia Bergamim, já é pai de Aurora, de 2 anos, e Serena, de 1 ano.

“Em um mundo tão turbulento, tão de trevas, filhos são luz, são heranças do Senhor e não tenho dúvidas que vem no momento certo como resposta de Deus para os tempos que estamos vivendo”, disse Nikolas ao anunciar a gravidez da esposa. O bolsonarista mineiro disse ter passado por mais de 80 cidades ao longo dos últimos 69 dias

Nikolas Ferreira com a família

Nikolas Ferreira com a filha Serena por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti com Aurora por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti com a filha Aurora por Reprodução
Família Ferreira com o casal Bolsonaro por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti com a filha Aurora por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti com a filha Aurora por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti e a filha Aurora por Reprodução
Lívia Orletti com a filha Aurora por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti no parto de Serena por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti com as filhas por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti no parto de Serena por Reprodução
Serena, segunda filha de Nikolas e Lívia por Reprodução
1 de 12
Nikolas Ferreira com a filha Serena por Reprodução

Leia matéria completa no Portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Mega da Virada 2026 abre apostas com prêmio estimado em R$ 1 bilhão

Mega da Virada 2026 abre apostas com prêmio estimado em R$ 1 bilhão
Imagem - Professor é diagnosticado com câncer, acaba dispensado por escola após tratamento e consegue indenização na Justiça

Professor é diagnosticado com câncer, acaba dispensado por escola após tratamento e consegue indenização na Justiça
Imagem - Discriminação política: Justiça manda apagar posts e MPT pede R$ 400 mil a empresário

Discriminação política: Justiça manda apagar posts e MPT pede R$ 400 mil a empresário