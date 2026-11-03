Após 69 dias de campanha, Nikolas Ferreira anuncia que será pai pela terceira vez

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Metrópoles
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:50
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou nesta segunda-feira (2) que terá seu terceiro filho. O parlamentar, que é casado com a modelo Lívia Bergamim, já é pai de Aurora, de 2 anos, e Serena, de 1 ano.
“Em um mundo tão turbulento, tão de trevas, filhos são luz, são heranças do Senhor e não tenho dúvidas que vem no momento certo como resposta de Deus para os tempos que estamos vivendo”, disse Nikolas ao anunciar a gravidez da esposa. O bolsonarista mineiro disse ter passado por mais de 80 cidades ao longo dos últimos 69 dias
Nikolas Ferreira com a família