ESPÍRITO SANTO

Após 8 meses de testes, supermercados vão abrir aos domingos só durante o verão

Abertura será permitida de 20 de dezembro a 7 de fevereiro; fora desse intervalo, estabelecimentos seguirão fechados aos domingos

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 12:21

Supermercado Crédito: Reprodução/Canva

Após oito meses sem funcionar aos domingos, os supermercados do Espírito Santo poderão retomar o atendimento nesse dia da semana durante parte do verão. Segundo anúncio do Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado (Sindicomerciários-ES), a abertura será permitida entre 20 de dezembro de 2026 e 7 de fevereiro de 2027. Fora desse intervalo, a entidade afirma que o fechamento dominical será mantido.

O período de teste do fechamento aos domingos termina neste sábado (31). Na véspera do encerramento, o sindicato anunciou a manutenção da restrição, com abertura excepcional durante parte do verão. A Fecomércio-ES, no entanto, informou ao jornal A Gazeta que a negociação ainda não havia sido concluída e deveria seguir até este sábado (31). A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) preferiu não se pronunciar.

A experiência começou em 1º de março e alcançou mais de 1.500 estabelecimentos nos 78 municípios capixabas. A medida abrange supermercados, hipermercados, atacadistas, atacarejos, mercearias e hortifrutis sujeitos à convenção coletiva.

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos 1 de 78

Embora a convenção tenha validade geral até outubro de 2027, a cláusula sobre o trabalho aos domingos recebeu um prazo específico: de março a outubro de 2026. O documento estabelece que a restrição perde automaticamente a eficácia ao fim desse período, salvo prorrogação expressa por um novo instrumento coletivo.

De acordo com o Sindicomerciários, a manutenção do fechamento também contempla lojas de materiais de construção. A liberação durante o verão representa uma exceção ao descanso dominical anunciado pela entidade.