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Após 8 meses de testes, supermercados vão abrir aos domingos só durante o verão

Abertura será permitida de 20 de dezembro a 7 de fevereiro; fora desse intervalo, estabelecimentos seguirão fechados aos domingos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 12:21

Supermercados e hipermercados passam a aceitar cartões de diferentes operadoras, mas a restrição de itens alimentícios continua valendo.
Supermercado  Crédito: Reprodução/Canva

Após oito meses sem funcionar aos domingos, os supermercados do Espírito Santo poderão retomar o atendimento nesse dia da semana durante parte do verão. Segundo anúncio do Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado (Sindicomerciários-ES), a abertura será permitida entre 20 de dezembro de 2026 e 7 de fevereiro de 2027. Fora desse intervalo, a entidade afirma que o fechamento dominical será mantido.  

O período de teste do fechamento aos domingos termina neste sábado (31). Na véspera do encerramento, o sindicato anunciou a manutenção da restrição, com abertura excepcional durante parte do verão. A Fecomércio-ES, no entanto, informou ao jornal A Gazeta que a negociação ainda não havia sido concluída e deveria seguir até este sábado (31). A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) preferiu não se pronunciar.  

A experiência começou em 1º de março e alcançou mais de 1.500 estabelecimentos nos 78 municípios capixabas. A medida abrange supermercados, hipermercados, atacadistas, atacarejos, mercearias e hortifrutis sujeitos à convenção coletiva.  

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos

Afonso Cláudio (ES) por REprodução
Água Doce do Norte (ES) por Divulgaçao
Águia Branca (ES) por Divulgaçao
Alegre (ES) por Divulgação
Alfredo Chaves (ES) por Divulgação
Alto Rio Novo (ES) por Divulgação
Anchieta (ES) por Reprodução
Apiacá (ES) por Divulgação
Aracruz (ES) por Divulgação
Atílio Vivácqua (ES) por Reprodução
Baixo Guandu (ES) por Reprodução
Barra de São Francisco (ES) por Reprodução
Boa Esperança (ES) por Divulgacão
Bom Jesus do Norte (ES) por Divulgação
Ibitirama (ES) por Reprodução
Brejetuba (ES) por Divulgação
Cariacica (ES) por Divulgação
Castelo (ES) por Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim (ES) por Divulgação
Colatina (ES) por Reprodução
Conceição da Barra (ES) por Divulgação
Conceição do Castelo por Divulgação
Divino de São Lourenço (ES) por Divulgação
Domingos Martins (ES) por R
Dores do Rio Preto (ES) por Reprodução
Ecoporanga (ES) por Reprodução
Fundão (ES) por Divulgação
Governador Lindenberg (ES) por Divulgação
Guaçuí (ES) por Divulgação
Guarapari (ES) por Divulgação
Ibatiba (ES) por Divulgação
Ibiraçu (ES) por Reprodução
Iconha (ES) por Divulgação
Irupi (ES) por Divulgação
Itaguaçu (ES) por Divulgação
Itapemirim (ES) por Divulgação
Itarana (ES) por Divulgação
Iúna (ES) por Divulgação
Jaguaré (ES) por Divulgação
Jerônimo Monteiro (ES) por Divulgação
João Neiva (ES) por Divulgação
Laranja da Terra (ES) por Divulgação
Linhares (ES) por Divulgação
Mantenópolis (ES) por Divulgação
Marataízes (ES) por Divulgação
Marechal Floriano (ES) por Reprodução
Marilândia (ES) por Divulgação
Mimoso do Sul (ES) por Divulgação
Montanha (ES) por Divulgação
Mucurici (ES) por Divulgação
Muniz Freire (ES) por Divulgação
Muqui (ES) por Divulgação
Nova Venécia (ES) por Divulgação
Pancas (ES) por Divulgação
Pedro Canário (ES) por Divulgação
Pinheiros (ES) por Divulgação
Piúma (ES) por Divulgação
Ponto Belo (ES) por Reprodução
Presidente Kennedy (ES) por Divulgação
Rio Bananal (ES) por Reprodução
Rio Novo do Sul (ES) por Reprodução
Santa Leopoldina (ES) por Reprodução
Santa Maria de Jetibá (ES) por Reprodução
Santa Teresa (ES) por Reprodução
São Domingos do Norte (ES) por Divulgação
São Gabriel da Palha (ES) por Reprodução
São José do Calçado (ES) por Reprodução
São Mateus (ES) por Reprodução
São Roque do Canaã (ES) por Divulgação
Serra (ES) por Reprodução
Sooretama (ES) por Divulgação
Vargem Alta (ES) por Reprodução
Venda Nova do Imigrante (ES) por Reprodução
Viana (ES) por Reprodução
Vila Pavão (ES) por Reprodução
Vila Valério (ES) por Reprodução
Vila Velha (ES) por Reprodução
Vitória (ES) por Reprodução
1 de 78
Afonso Cláudio (ES) por REprodução

Embora a convenção tenha validade geral até outubro de 2027, a cláusula sobre o trabalho aos domingos recebeu um prazo específico: de março a outubro de 2026. O documento estabelece que a restrição perde automaticamente a eficácia ao fim desse período, salvo prorrogação expressa por um novo instrumento coletivo.  

De acordo com o Sindicomerciários, a manutenção do fechamento também contempla lojas de materiais de construção. A liberação durante o verão representa uma exceção ao descanso dominical anunciado pela entidade. 

Outras reivindicações continuam em discussão, como o reajuste salarial e a ampliação do tíquete-alimentação aos trabalhadores do comércio lojista. A Fecomércio ressalta que as conversas envolvem ainda a organização das jornadas, a concessão de folgas e os custos operacionais das empresas.  

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