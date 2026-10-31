Após 8 meses de testes, supermercados vão abrir aos domingos só durante o verão

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Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 12:21
Após oito meses sem funcionar aos domingos, os supermercados do Espírito Santo poderão retomar o atendimento nesse dia da semana durante parte do verão. Segundo anúncio do Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado (Sindicomerciários-ES), a abertura será permitida entre 20 de dezembro de 2026 e 7 de fevereiro de 2027. Fora desse intervalo, a entidade afirma que o fechamento dominical será mantido.
O período de teste do fechamento aos domingos termina neste sábado (31). Na véspera do encerramento, o sindicato anunciou a manutenção da restrição, com abertura excepcional durante parte do verão. A Fecomércio-ES, no entanto, informou ao jornal A Gazeta que a negociação ainda não havia sido concluída e deveria seguir até este sábado (31). A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) preferiu não se pronunciar.
A experiência começou em 1º de março e alcançou mais de 1.500 estabelecimentos nos 78 municípios capixabas. A medida abrange supermercados, hipermercados, atacadistas, atacarejos, mercearias e hortifrutis sujeitos à convenção coletiva.
Cidades em que mercados vão fechar aos domingos
Embora a convenção tenha validade geral até outubro de 2027, a cláusula sobre o trabalho aos domingos recebeu um prazo específico: de março a outubro de 2026. O documento estabelece que a restrição perde automaticamente a eficácia ao fim desse período, salvo prorrogação expressa por um novo instrumento coletivo.
De acordo com o Sindicomerciários, a manutenção do fechamento também contempla lojas de materiais de construção. A liberação durante o verão representa uma exceção ao descanso dominical anunciado pela entidade.
Outras reivindicações continuam em discussão, como o reajuste salarial e a ampliação do tíquete-alimentação aos trabalhadores do comércio lojista. A Fecomércio ressalta que as conversas envolvem ainda a organização das jornadas, a concessão de folgas e os custos operacionais das empresas.