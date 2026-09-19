Após ameaças, homem mata ex-namorada e tira a própria vida

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Metrópoles
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 16:00
Um homem matou a ex-namorada a tiros e, em seguida, tirou a própria vida, na noite de quinta-feira (17), na zona norte de São Paulo. Os dois foram socorridos ao Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, mas não resistiram.
Wesley dos Santos Gomes, de 26 anos, e Yasmin de Souza Cruz, 26, haviam terminado o relacionamento recentemente. Após a separação, ele passou a ameaçar a vítima de morte e dizer que “iria se matar”.
Mulheres vítimas de violência - alguns casos terminaram em feminicídios