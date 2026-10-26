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Após apoiar Flávio, Caiado reconhece vitória de Lula: 'Nos curvamos à decisão da maioria'

Derrotado no primeiro turno, candidato do PSD defendeu respeito às urnas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:02

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado chamou os ausentes de
Ronaldo Caiado Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

Ronaldo Caiado (PSD) reconheceu a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que o resultado das urnas deve ser respeitado. Ao comentar o desfecho da disputa presidencial no domingo (25), o candidato derrotado no primeiro turno disse que defendia uma mudança no país, mas se curvava à escolha dos eleitores.

“Como democratas que somos, nos curvamos à decisão da maioria e a decisão da apuração. Essa sempre foi a nossa característica”, declarou à imprensa.

Caiado estava acompanhado da esposa, a senadora eleita Gracinha Caiado (União Brasil), e do governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB). Segundo ele, os três se empenharam em um projeto de renovação para o país.

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
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Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO

“Esse é o ponto que todos nós lutamos favoravelmente a ele, era buscar essa virada de página”, afirmou.

A manifestação de Caiado ocorre em meio à contestação apresentada por Flávio Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno. Após a conclusão da apuração, o senador fluminense afirmou que não reconhecia o resultado e anunciou que pedirá a anulação da eleição.

Lula é reeleito

Com todas as urnas apuradas, Lula recebeu 64.256.232 votos, equivalentes a 51,79% dos válidos. Flávio terminou com 59.826.041 votos, ou 48,21%. A diferença entre os candidatos foi de aproximadamente 4,4 milhões de votos.

A virada do petista foi acompanhada de um crescimento maior entre as duas etapas da eleição. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula acrescentou cerca de 10,3 milhões de votos à votação do primeiro turno, enquanto Flávio ganhou aproximadamente 3,7 milhões. Na primeira rodada, o senador havia liderado com 56,1 milhões de votos, contra 53,8 milhões do presidente.

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