Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após deixar prisão, Débora do Batom diz que desconhecido pediu para ela escrever ‘Perdeu, mané’ em estátua: 'Não deveria ter feito isso'

Condenada pelo 8 de janeiro explicou como tudo aconteceu na Praça dos Três Poderes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07:22

Débora do Batom
Débora do Batom Crédito: Revista Oeste e Reprodução

Após deixar a prisão, Débora Rodrigues, a “Débora do Batom”, contou em entrevista à Revista Oeste como ocorreu o episódio que a tornou conhecida durante os atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Segundo ela, a frase “Perdeu, mané”, escrita com batom vermelho na estátua “A Justiça”, no Supremo Tribunal Federal (STF), começou a ser escrita por um homem que estava próximo ao monumento.

De acordo com Débora, ela estava perto da estátua quando pediu a uma mulher que tirasse uma foto sua. Depois, permaneceu no local, mexendo no celular e conversando com outras pessoas. Em determinado momento, um homem se aproximou e perguntou se ela tinha batom e ela disse não. Alguns minutos depois, segundo Débora, o homem voltou com um batom e começou a escrever na estátua.

Ela afirma que ele disse que escreveria “perdeu, mané”, mas teve dificuldade para fazer a tinta sair. “Ele falou: ‘Nossa, não está saindo. Ô moça, eu tenho a letra muito feia, será que você não pode escrever para mim?’", contou. Débora diz que aceitou o pedido e foi ajudada pelo homem a subir na estátua. A partir daí, continuou a frase iniciada por ele. Durante a escrita, segundo o relato, parte da tinta escorreu.

Débora do Batom

Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom por Reprodução
Débora do Batom por Revista Oeste
Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
1 de 7
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução

Ela conta que passou o dedo sobre o trecho que havia descido e acabou passando o restante da tinta no próprio rosto. A baiana afirma que, naquele momento, não tinha dimensão do que o gesto representaria. Segundo ela, naquele trecho da Praça dos Três Poderes não havia, naquele momento, um alvoroço que chamasse sua atenção, embora ela não soubesse o que ocorria dentro dos prédios.

A imagem de Débora escrevendo “Perdeu, mané” na estátua “A Justiça” se tornou um dos registros mais conhecidos dos atos de 8 de janeiro e deu origem ao apelido pelo qual ela passou a ser identificada. O episódio também foi considerado no processo que resultou na condenação da cabeleireira a 14 anos de prisão por cinco crimes relacionados aos atos.

Segundo Débora, porém, o arrependimento veio pouco depois do episódio. “Depois de uns minutinhos que isso aconteceu, eu parei e pensei: ‘Poxa, não devia ter feito isso’”, afirmou. Ela diz que sentiu arrependimento ainda naquele momento. A declaração ocorre poucos dias depois de Débora voltar aos holofotes após o ministro Alexandre de Moraes autorizar sua progressão para o regime semiaberto.

A decisão foi tomada em 6 de outubro, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). Apesar da progressão, ela permanece em prisão domiciliar, modalidade considerada mais benéfica no caso.

Leia mais

Imagem - Condenada pelo 8 de janeiro, Débora do Batom fez cursos do Sebrae para reduzir pena antes de sair de prisão

Condenada pelo 8 de janeiro, Débora do Batom fez cursos do Sebrae para reduzir pena antes de sair de prisão

Imagem - De ‘Débora do Batom’ a Clezão: veja quem está preso, solto e morto entre os condenados por Moraes pelo 8 de janeiro após três anos

De ‘Débora do Batom’ a Clezão: veja quem está preso, solto e morto entre os condenados por Moraes pelo 8 de janeiro após três anos

Imagem - Resenha de livro e aprovação no Enem: como Débora do Batom conseguiu autorização de Moraes para o semiaberto

Resenha de livro e aprovação no Enem: como Débora do Batom conseguiu autorização de Moraes para o semiaberto

Tags:

Stf Perdeu Mané Débora do Batom 8 de Janeiro Estátua

Mais recentes

Imagem - Duas apostas ganham mais de R$ 500 mil na Lotofácil; confira resultado

Duas apostas ganham mais de R$ 500 mil na Lotofácil; confira resultado
Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta quarta-feira (07/10)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta quarta-feira (07/10)
Imagem - Dupla Sena 3018 hoje: confira o resultado desta quarta-feira (7)

Dupla Sena 3018 hoje: confira o resultado desta quarta-feira (7)