8 DE JANEIRO

Após deixar prisão, Débora do Batom diz que desconhecido pediu para ela escrever ‘Perdeu, mané’ em estátua: 'Não deveria ter feito isso'

Condenada pelo 8 de janeiro explicou como tudo aconteceu na Praça dos Três Poderes

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07:22

Débora do Batom Crédito: Revista Oeste e Reprodução

Após deixar a prisão, Débora Rodrigues, a “Débora do Batom”, contou em entrevista à Revista Oeste como ocorreu o episódio que a tornou conhecida durante os atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Segundo ela, a frase “Perdeu, mané”, escrita com batom vermelho na estátua “A Justiça”, no Supremo Tribunal Federal (STF), começou a ser escrita por um homem que estava próximo ao monumento.

De acordo com Débora, ela estava perto da estátua quando pediu a uma mulher que tirasse uma foto sua. Depois, permaneceu no local, mexendo no celular e conversando com outras pessoas. Em determinado momento, um homem se aproximou e perguntou se ela tinha batom e ela disse não. Alguns minutos depois, segundo Débora, o homem voltou com um batom e começou a escrever na estátua.

Ela afirma que ele disse que escreveria “perdeu, mané”, mas teve dificuldade para fazer a tinta sair. “Ele falou: ‘Nossa, não está saindo. Ô moça, eu tenho a letra muito feia, será que você não pode escrever para mim?’", contou. Débora diz que aceitou o pedido e foi ajudada pelo homem a subir na estátua. A partir daí, continuou a frase iniciada por ele. Durante a escrita, segundo o relato, parte da tinta escorreu.

Débora do Batom 1 de 7

Ela conta que passou o dedo sobre o trecho que havia descido e acabou passando o restante da tinta no próprio rosto. A baiana afirma que, naquele momento, não tinha dimensão do que o gesto representaria. Segundo ela, naquele trecho da Praça dos Três Poderes não havia, naquele momento, um alvoroço que chamasse sua atenção, embora ela não soubesse o que ocorria dentro dos prédios.

A imagem de Débora escrevendo “Perdeu, mané” na estátua “A Justiça” se tornou um dos registros mais conhecidos dos atos de 8 de janeiro e deu origem ao apelido pelo qual ela passou a ser identificada. O episódio também foi considerado no processo que resultou na condenação da cabeleireira a 14 anos de prisão por cinco crimes relacionados aos atos.

Segundo Débora, porém, o arrependimento veio pouco depois do episódio. “Depois de uns minutinhos que isso aconteceu, eu parei e pensei: ‘Poxa, não devia ter feito isso’”, afirmou. Ela diz que sentiu arrependimento ainda naquele momento. A declaração ocorre poucos dias depois de Débora voltar aos holofotes após o ministro Alexandre de Moraes autorizar sua progressão para o regime semiaberto.