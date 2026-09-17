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Após demitir milhares de trabalhadores, Casas Bahia tenta resolver impasse na Justiça

Cerca de 4 mil trabalhadores foram dispensados antes do pedido de recuperação judicial; caso envolve alegação de demissão em massa sem negociação coletiva e está em tratativas no TRT-10

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:22

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Reprodução

Cerca de 4 mil trabalhadores dispensados pelo Grupo Casas Bahia antes do pedido de recuperação judicial estão no centro de uma disputa que agora tenta ser resolvida por meio de conciliação. O caso é conduzido pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc) de Brasília, ligado ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), com participação das entidades sindicais envolvidas.

A ação foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) contra o Grupo Casas Bahia e tramita sob o processo nº 0001197-45.2026.5.10.0011. A entidade sindical questiona as dispensas e sustenta que houve demissão em massa sem negociação coletiva prévia.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

O processo começou na 11ª Vara do Trabalho de Brasília, que concedeu uma tutela provisória determinando a suspensão dos efeitos das dispensas coletivas abrangidas pela decisão e o restabelecimento dos vínculos dos trabalhadores atingidos, conforme as condições estabelecidas judicialmente. A medida teve como fundamento o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 638, que estabelece a necessidade de intervenção sindical prévia em casos de dispensa em massa.

Caso foi encaminhado para tentativa de conciliação

Posteriormente, a juíza do Trabalho Katarina Roberta Mousinho de Matos determinou o envio do processo ao Cejusc de Brasília para a abertura das tratativas de conciliação. No despacho, a magistrada destacou que a negociação poderia oferecer uma resposta mais rápida às partes e permitir que os próprios envolvidos construíssem uma solução por meio de concessões recíprocas.

A mediação é conduzida pelo juiz Rogério Neiva, coordenador do Cejusc de Brasília e vice-coordenador do Cejusc de 2º Grau do TRT-10. O trabalho segue o Protocolo de Mediação de Conflitos Coletivos do Cejusc de 2º Grau, utilizado em situações envolvendo conflitos coletivos.

Até o momento, três reuniões unilaterais foram realizadas com cada uma das partes. As tratativas contam com a participação da CNTC e da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT (Contracs). Além das conversas com trabalhadores e empresa, o Cejusc mantém contato com o juízo responsável pela recuperação judicial do Grupo Casas Bahia, em São Paulo. A iniciativa busca promover cooperação entre os diferentes juízos envolvidos no caso.

Justiça busca solução para trabalhadores e recuperação judicial

Segundo Rogério Neiva, a mediação procura conciliar os interesses dos trabalhadores com as particularidades do processo de recuperação judicial da empresa. “O objetivo é buscar uma solução para resolver a situação dos cerca de 4 mil trabalhadores dispensados da forma mais rápida possível, sem deixar de lado as dificuldades envolvendo a Recuperação Judicial. E o melhor caminho para isso é o acordo entre as partes e a cooperação judiciária entre a Justiça do Trabalho e o Juízo da Recuperação”, afirmou.

A atuação do Cejusc não representa, neste momento, uma solução definitiva para o conflito. As tratativas continuam em andamento, e um eventual acordo dependerá da concordância das partes envolvidas. Ao encaminhar o processo para conciliação, a 11ª Vara do Trabalho de Brasília também ressaltou os resultados obtidos pelo Cejusc do Foro Trabalhista de Brasília na celebração de acordos em diferentes etapas dos processos e na disseminação de mecanismos de solução consensual de conflitos.

Agora, as negociações seguem no Cejusc de Brasília, enquanto a Justiça do Trabalho busca uma saída consensual que considere os direitos e interesses dos trabalhadores e as condições relacionadas à recuperação judicial do Grupo Casas Bahia.

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