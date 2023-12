Após denunciar ex, Naiara Azevedo diz que não tinha acesso ao próprio dinheiro

“Os dois primeiros anos da minha carreira, 2016, 2017 foram os meus maiores faturamentos - quatro, cinco, sete milhões por mês. Sabe quanto ele me dava por mês? Mil reais. E quando eu falava assim: 'eu preciso de um cartão, preciso de dinheiro'. Sabe o que era falado para mim? 'Mas você quer dinheiro para que? Você tem tudo. As roupas que você usa, o projeto paga. Sua casa, estamos pagando. Seu carro, estamos pagando. Sua despensa está cheia. Mil reais não dá para você viver?' Eu não tenho acesso a nada, nunca tive acesso a nada”, relembra.

“Todo esse tempo eu venho cobrado pra gente fazer a nossa partilha de bens. Nunca aconteceu. Sempre houve uma reluta, um não, não vamos. Eu só quero o que é meu, o que eu trabalhei para ter. Eu não quero uma gota de suor do trabalho do meu ex-marido. Eu não estou aqui para tirar o mérito de ninguém. Ele trabalhou, sim, trabalhou para caramba e ele merece ter direito de 50% dele. E eu, do meu. Eu só quero o que é meu. Eu só quero clareza diante do meu trabalho, do meu suor, dos meus sonhos, da minha luta”, pontua.