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Após derrota nas urnas e proibição de sair do país, Flávio Bolsonaro é alvo de dois inquéritos criminais

Investigações apuram suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:22

Flávio Bolsonaro não reconheceu a derrota
Flávio Bolsonaro não reconheceu a derrota Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Derrotado por Lula (PT) nas urnas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) também enfrenta duas investigações criminais que apuram suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção. Nesta segunda-feira (26), um dia após a eleição, ele foi intimado pela Polícia Federal a entregar os passaportes comum e diplomático e ficou proibido de deixar o Brasil por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma das apurações investiga a negociação de recursos com Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, para financiar o filme Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador. Segundo as informações sob investigação, Flávio teria negociado diretamente com Vorcaro o repasse de pelo menos US$ 24 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 122,7 milhões.

O inquérito apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da negociação e a origem e a destinação dos recursos envolvidos no financiamento do longa-metragem.

Virada em MG e vitória histórica no Rio: a votação de Lula e Flávio nos estados

Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução
Bahia: Lula, com 71,31%.Ceará: Lula, com 68,93%.Distrito Federal: Flávio Bolsonaro, com 54,28%.Espírito Santo: Flávio Bolsonaro, com 56,37%. por Carlos Elias Junior/Estadão Conteúdo
Goiás: Flávio Bolsonaro, com 59,66%.Maranhão: Lula, com 69,54%.Mato Grosso: Flávio Bolsonaro, com 66,06%.Mato Grosso do Sul: Flávio Bolsonaro, com 59,60%. por Manoella Mello/TV Globo
Minas Gerais: Lula, com 50,43%.Pará: Lula, com 55,02%.Paraíba: Lula, com 67,46%.Paraná: Flávio Bolsonaro, com 62,58%. por Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro
Pernambuco: Lula, com 69,20%.Piauí: Lula, com 75,88%.Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro, com 53,10%.Rio Grande do Norte: Lula, com 65,72%.Rio Grande do Sul: Flávio Bolsonaro, com 57,84%. por Divulgação
Rondônia: Flávio Bolsonaro, com 69,61%.Roraima: Flávio Bolsonaro, com 72,46%.Santa Catarina: Flávio Bolsonaro, com 69,42%. por Agência Senado e Agência Brasil
São Paulo: Flávio Bolsonaro, com 53,85%.Sergipe: Lula, com 69,53%.Tocantins: Flávio Bolsonaro, com 51,37%. por Divulgação
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Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução

A segunda investigação, também relatada por Moraes, apura possíveis irregularidades financeiras nas relações entre Flávio e o advogado Willer Tomaz, apontado como amigo do senador. O foco é uma suspeita de lavagem de dinheiro, após a identificação de movimentações consideradas suspeitas durante a análise de dados extraídos do celular do advogado.

O aparelho de Willer foi apreendido no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A partir do material, investigadores identificaram transações que passaram a integrar a apuração sobre as relações financeiras do advogado.

Foi nesse segundo inquérito que Moraes determinou a apreensão dos documentos de viagem de Flávio e proibiu o senador de manter contato com Willer. O fluxo financeiro sob análise envolve plataformas de apostas on-line, empresas controladoras sediadas no exterior e outros negócios ligados formalmente ao advogado ou que teriam sido associados a ele por meio de supostos sócios de fachada.

As medidas judiciais ocorrem enquanto as duas investigações seguem em andamento. As suspeitas apuradas não representam, por si só, uma condenação criminal dos investigados.

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Tags:

Flávio Bolsonaro Inquérito

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