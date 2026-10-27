BRASIL

Após derrota nas urnas e proibição de sair do país, Flávio Bolsonaro é alvo de dois inquéritos criminais

Investigações apuram suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas

Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:22

Flávio Bolsonaro não reconheceu a derrota Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Derrotado por Lula (PT) nas urnas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) também enfrenta duas investigações criminais que apuram suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção. Nesta segunda-feira (26), um dia após a eleição, ele foi intimado pela Polícia Federal a entregar os passaportes comum e diplomático e ficou proibido de deixar o Brasil por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma das apurações investiga a negociação de recursos com Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, para financiar o filme Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador. Segundo as informações sob investigação, Flávio teria negociado diretamente com Vorcaro o repasse de pelo menos US$ 24 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 122,7 milhões.

O inquérito apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da negociação e a origem e a destinação dos recursos envolvidos no financiamento do longa-metragem.

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A segunda investigação, também relatada por Moraes, apura possíveis irregularidades financeiras nas relações entre Flávio e o advogado Willer Tomaz, apontado como amigo do senador. O foco é uma suspeita de lavagem de dinheiro, após a identificação de movimentações consideradas suspeitas durante a análise de dados extraídos do celular do advogado.

O aparelho de Willer foi apreendido no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A partir do material, investigadores identificaram transações que passaram a integrar a apuração sobre as relações financeiras do advogado.

Foi nesse segundo inquérito que Moraes determinou a apreensão dos documentos de viagem de Flávio e proibiu o senador de manter contato com Willer. O fluxo financeiro sob análise envolve plataformas de apostas on-line, empresas controladoras sediadas no exterior e outros negócios ligados formalmente ao advogado ou que teriam sido associados a ele por meio de supostos sócios de fachada.