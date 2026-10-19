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Após divórcio, mulher consegue levar ao TST disputa por indenização pela morte do ex-marido

Tribunal entendeu que a existência de união estável deve ser avaliada durante o julgamento, e não usada para impedir o andamento da ação

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:19

R-TST
R-TST Crédito: TST/Divulgação

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que uma ação de indenização pela morte de um motorista em acidente de trânsito volte à Vara do Trabalho para análise dos pedidos. A mulher que entrou com o processo afirma que os dois retomaram o relacionamento após o divórcio e voltaram a viver em união estável. O caso tramita em segredo de Justiça.

O trabalhador morreu em 2022. Na ação, a mulher e os dois filhos dele pedem indenizações por danos morais e materiais. Ela sustenta que o excesso de jornada submetia o motorista a condições físicas e psicológicas extremas, aumentando os riscos aos quais ele estava exposto.

A empresa contestou a legitimidade da mulher para fazer o pedido. Segundo a empregadora, a certidão de óbito apresentada no processo registrava que o casal havia se divorciado em janeiro de 2013. A defesa também alegou que o motorista não mantinha contato com a ex-mulher e tinha uma namorada ou nova companheira.

Em resposta, a mulher afirmou que os dois haviam reatado e mantinham uma união estável desde então. A primeira instância e o Tribunal Regional do Trabalho, porém, consideraram que ela não havia comprovado a condição de companheira e extinguiram o processo sem analisar os pedidos. O TRT também levou em conta que outra mulher afirmava ter sido companheira do motorista no mesmo período, em uma ação na Justiça comum.

TST determina análise dos pedidos

Ao examinar o recurso, o ministro Amaury Rodrigues, relator do caso no TST, destacou que a existência de outra mulher que se declara companheira do motorista não exclui, por si só, a possibilidade de o relacionamento com a autora ter ocorrido em período diferente.

O ministro também considerou uma decisão definitiva da Justiça Federal que reconheceu à mulher o direito à pensão por morte do trabalhador. Além disso, observou que os filhos participam da ação, indicando concordância com a condição de companheira atribuída à mãe.

Segundo o relator, a legitimidade para ajuizar uma ação deve ser examinada a partir das alegações apresentadas na petição inicial. Já a comprovação da união estável e a existência de dano moral são questões que precisam ser analisadas no mérito do processo. Por unanimidade, a Primeira Turma determinou o retorno do caso à Vara do Trabalho para que os pedidos sejam julgados. A decisão não reconhece definitivamente a união estável nem garante o pagamento das indenizações: esses pontos ainda serão examinados pela Justiça do Trabalho.

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