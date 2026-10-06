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Após eleições, Senado analisa fim da escala 6x1 nesta terça-feira (6)

PEC que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas será debatida em três sessões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 07:44

Senado Federal
Senado Federal Crédito: Divulgação

Após as eleições, o Senado Federal retoma nesta terça-feira (6) a discussão sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador atua por seis dias e tem um dia de descanso. A PEC 221/2019 será debatida no Plenário também na quarta-feira (7) e na quinta-feira (8), sempre a partir das 14h.

O texto estabelece a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, que poderão ser cumpridas em cinco dias de oito horas. A proposta também prevê dois dias de repouso semanal remunerado, sendo um deles preferencialmente aos domingos, sem redução salarial.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 34
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

A matéria foi aprovada em setembro pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e agora precisa passar por cinco sessões de discussão no Plenário antes de ser votada em primeiro turno. Caso seja aprovada, seguirá para o segundo turno, que exige outras três sessões de debate. Os prazos podem ser reduzidos caso os senadores aprovem um calendário especial.

A PEC estabelece ainda jornada de até oito horas diárias, com possibilidade de compensação de horários. A redução da jornada também poderá ocorrer por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho.

A PEC 221/2019 foi relatada na CCJ pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). O texto aprovado na Câmara dos Deputados recebeu 36 emendas durante a análise na comissão, mas todas foram rejeitadas.

Segundo Omar Aziz, eventuais mudanças no texto exigiriam que a proposta retornasse à Câmara dos Deputados para uma nova análise.

Em comunicado, a Presidência do Senado classificou o fim da escala 6x1 como um tema de ampla relevância para a sociedade brasileira e afirmou que a discussão será conduzida considerando diferentes perspectivas.

A Presidência também declarou compromisso com o diálogo e com a construção de soluções que levem em conta trabalhadores, setor produtivo e desenvolvimento econômico e social do país.

A proposta tem como primeiro signatário o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG).

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