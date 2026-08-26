POLÍCIA

Após esfaquear suspeito de abuso contra filha de 5 anos, influenciadora faz alerta: ‘Ouçam a criança de vocês’

Laryssa Campanati Pereira disse que tentou buscar ajuda após relato da filha

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:30

Laryssa Campanati Pereira esfaqueou suspeito de abusar da filha de 5 anos Crédito: Reprodução

A influenciadora Laryssa Campanati Pereira, 25 anos, usou as redes sociais para pedir que pais e responsáveis estejam atentos aos relatos das crianças. A manifestação ocorreu após ela ferir com um canivete um homem de 41 anos acusado por ela de abusar sexualmente de sua filha, de 5 anos. “É extremamente importante vocês ouçam a criança de vocês. [...] Infelizmente, hoje não podemos confiar em ninguém. Todos nós podemos passar por isso”, declarou.

No desabafo, Laryssa também afirmou que o suposto abuso não deve ser atribuído à mãe ou à tia da criança, que estava responsável por ela no momento em que o episódio teria acontecido. “A culpa é exclusivamente de quem faz. Vou me culpar por ter deixado ela aí [em casa], por ter ido em um show e por não ter percebido antes. Minha tia vai se culpar por ter ido tomar o banho. E o único culpado disso é ele”, disse.

Laryssa Campanati Pereira esfaqueou suspeito de abusar da filha de 5 anos 1 de 9

O homem acusado é Maikel Wilker Martins, de 41 anos, marido da tia da influenciadora. Segundo o boletim de ocorrência, a filha de Laryssa contou à mãe, no dia 21 de agosto, que teria sido vítima de abuso sexual cometido por ele. A mulher afirmou ter levado a criança para atendimento médico no mesmo dia, e a defesa disse que o laudo foi entregue à polícia.

Três dias depois, na segunda-feira (24), Laryssa encontrou o homem em frente a uma loja no bairro Cidade Nova, em Franca, no interior de São Paulo. Conforme o relato apresentado por ela à polícia, Maikel se aproximou e perguntou se ela já sabia o que havia acontecido. Em seguida, a influenciadora afirmou que ele foi até o veículo e retornou em sua direção.

Laryssa disse que percebeu que o homem tentaria agarrá-la à força e, por isso, retirou um canivete da bolsa e o atingiu. Segundo a versão registrada no boletim de ocorrência, Maikel ainda teria pressionado o corpo dela contra o braço de um banco, e a mulher afirmou ter desferido outros golpes enquanto tentava se defender e pedia socorro. Ela sofreu lesões nas costas, braços, mãos e pernas e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML).